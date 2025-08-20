La selección de Colombia, lista para el Mundial de Vóley: este será su calendario

La selección colombiana de voleibol femenino. Foto: FCV

Todo está listo para el Campeonato Mundial Femenino de Voleibol 2025, que se disputará en Tailandia entre el 22 de agosto y el 7 de septiembre, con la participación de 32 selecciones divididas en ocho grupos, incluida la de Colombia.

Será la 20ª edición del torneo, en el que Italia, actual campeón olímpico y de la Liga de Naciones, parte como gran favorito, mientras que Brasil intentará conquistar por primera vez un título que se le ha escapado en cuatro finales.

Colombia busca revancha tras 2022

La selección colombiana afronta el torneo con ilusión y con el recuerdo fresco de su debut en 2022, cuando no pudo ganar ningún partido y terminó última en su grupo.

Ahora, en su segunda aparición mundialista, el objetivo es avanzar a los octavos de final y consolidar un proceso que ha tenido avances significativos en la región.

Colombia fue ubicada en el grupo F, donde enfrentará a República Dominicana, China y México. Tres rivales que representan diferentes retos: las dominicanas llegan con figuras consolidadas como Brayelin Martínez; China, con un legado de campeona mundial y olímpica, sigue siendo potencia; y México, que comparte con Colombia el objetivo de sorprender y dar el salto a la segunda ronda.

Italia y Brasil, las potencias a seguir

Más allá del grupo cafetero, los focos estarán puestos en Italia, que con Paola Egonu como estrella intentará completar la triple corona (JJ. OO., Liga de Naciones y Mundial).

Brasil, por su parte, encara el reto de ganar por primera vez el trofeo tras caer en las finales de 1994, 2006, 2010 y 2022. Su referente es Gabi, máxima anotadora de la reciente VNL.

El Mundial tendrá otros grandes animadores. Serbia, campeona en 2018 y 2022, aspira a un inédito tricampeonato consecutivo, mientras que Japón quiere volver a la cima después de 51 años. En el cuadro nipón destacan figuras como Mayu Ishikawa y Nanami Seki, que lideran a un equipo con tradición.

Presencia latina en el Mundial

La región contará con siete selecciones latinoamericanas: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, México, Puerto Rico y República Dominicana.

Para el voleibol latinoamericano y centroamericano es una oportunidad histórica de competir con varias naciones al mismo tiempo en el máximo escenario.

De todas, además de Brasil, la que llega con mayor proyección es República Dominicana, liderada por Brayelin Martínez y Gaila González. El equipo caribeño, que será el primer rival de Colombia, parte como candidato a superar la fase de grupos y aspira a consolidarse como la gran potencia de la región.

Un formato exigente

El formato del Mundial contempla que solo los dos primeros de cada grupo avancen a octavos de final.

De ahí en adelante, se disputan los cuartos de final, semifinales, la gran final y el partido por el tercer puesto. La exigencia es máxima: un tropiezo puede costar la eliminación prematura.

La selección colombiana confía en que la experiencia adquirida en torneos continentales, sumada al roce internacional de varias de sus jugadoras, le permita dar un paso adelante. La clave estará en el debut ante República Dominicana, donde una victoria daría un impulso anímico decisivo.

Calendario de Colombia en el Mundial de Voleibol

23 de agosto : Colombia vs. República Dominicana – 4:00 p.m. Tailandia → 4:00 a.m. Colombia

25 de agosto : Colombia vs. China – 7:30 p.m. Tailandia → 7:30 a.m. Colombia

27 de agosto: Colombia vs. México – 4:00 p.m. Tailandia → 4:00 a.m. Colombia

