Oficial: Colombia definió su nómina para la Americup de Baloncesto 2025

La selección de Colombia definió su nómina de 12 jugadores para la FIBA AmeriCup de Baloncesto, que se disputará en Managua, Nicaragua, del 22 al 31 de agosto.
El equipo dirigido por Tomás Díaz, que integrará el Grupo C junto a la selección local, Argentina y República Dominicana, completó una semana de preparación en Cali antes de emprender viaje.
El debut será el 22 de agosto frente a los dominicanos.
🇨🇴 Colombia’s bringing the fire to #AmeriCup 2025 🔥— FIBA AmeriCup (@AmeriCup) August 18, 2025
TEAM PROFILE 👉 https://t.co/vgvSGN4tYg pic.twitter.com/ASUCDDX7cy
Braian Angola, el líder de la selección
Entre los convocados destacan nombres como Braian Angola, Hansel Atencia y Luis Almanza, quienes asumirán el liderazgo en un plantel que también cuenta con Michael Jackson y Yildon Mendoza.
El grupo viaja el 19 de agosto en la noche, participará en el Media Day el 20 y buscará mejorar el registro histórico de Colombia en el certamen, al que clasificó por tercera vez consecutiva a este torneo.
🇨🇴 Colombia is ready to make a statement at #AmeriCup 2025! 👏 pic.twitter.com/WENa4RhIsc— FIBA AmeriCup (@AmeriCup) August 9, 2025
La lista dejó por fuera a referentes importantes como Jaime Echenique, quien no estará por su vinculación con un nuevo club, y Juan Diego Tello, que tomó la decisión de no participar.
A ellos se suman las ausencias de Darwin Blanco, lesionado, y Andrés Ibargüen, por motivos personales. En total, seis jugadores quedaron fuera de la convocatoria por decisión técnica o situaciones individuales.
La convocatoria completa de la selección de Colombia
- 0 – Luis Almanza
- 7 – Romario Roque
- 8 – Michael Jackson
- 10 – Hansel Atencia
- 11 – Braian Angola
- 12 – Yildon Mendoza
- 14 – Sebastián Valencia
- 18 – Miguel Caicedo Bazán
- 22 – Álvaro Peña
- 34 – Jerson Caicedo
- 45 – Cristian Solís
- 70 – Octavio Muñoz
