Colombia superó las 200 medallas en los Bolivarianos con Natalia Linares como protagonista

Natalia Linares, atleta colombiana, durante los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025.

Con 216 medallas, 87 de oro, 77 de plata y 52 de bronce, Colombia se mantiene como líder de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025. Todo esto tras la jornada de este lunes 1° de diciembre en la que Natalia Linares fue la gran protagonista.

La atleta colombiana de 23 años participó en la prueba de salto largo en la que obtuvo una marca de 6,95 metros, la cual le valió no solo la presea dorada, sino también un récord nacional y un récord bolivariano.

Por parte de los demás deportistas que tuvieron acción, Yerlin Mesa obtuvo la medalla de oro en el lanzamiento de disco tras una marca de 53,78 metros. Karla Vélez y Valeria Cabezas, ambas en compitiendo en los 800 metros, consiguieron llevarse la plata (2:04.81) y el bronce (2:04.85) respectivamente.

Finalmente, al menos por parte del atletismo colombiano, el relevo 4×100 mixto, con Deiner Guaitoto, Angélica Gamboa, Enoc Marun y Marleth Ospino, aseguró la presea de plata con 42.050, escoltando a Ecuador en una final rápida y técnica.

Otros deportes que también dieron medallas

Stefany Cuadrado logró el oro en el keirin femenino individual. Lina Hernández y Elizabeth Castaño se impusieron el madison femenino y Juan Esteban Arango concluyó segundo en el ómnium.

Érika Lasso (medalla de plata en 48 kg.), Cindy Mera (medallas de plata en 63 kg.) y María Villalba (medalla bronce en 57 kg.) cosecharon tres preseas para el país en el comienzo del judo en las competencias bolivarianas.

Por parte del taekwondo nacional, este deporte se despidió de los juegos, sumando la plata con el equipo de los 175 kg. femenino TK3 y el bronce con el equipo de 210 kg. masculino TK3. En total, los taekwondistas colombianos sumaron un oro, tres platas y cuatro bronces.

En adiestramiento, Mariana England obtuvo la medalla de plata en la prueba individual general mixta y el bronce en individual freestyle con puntajes de 205,617 y 69,000 respectivamente.

