Dos montañistas colombianas lograron la cumbre del Monte Vinson en la Antártida

Ana María Giraldo y Ana Isabel Bustamante en la cordillera Blanca, una cadena montañosa en Perú. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ana María Giraldo y Ana Isabel Bustamante, montañistas colombianas, lograron llegar a la cima del monte Vinson en la Antártida este lunes 1° de diciembre de 2025. Esta cumbre fue su séptima y última montaña para completar el reto de las siete más altas del mundo.

Lo anterior se basa en conquistar el pico más alto de cada continente, siendo en Monte Everest en Asía el más prominente de todos con 8.848 metros de altura.

¿Quiénes son este par de montañistas?

Ana María Giraldo, además de montañista, es conferencista internacional, entrenadora, mamá y emprendedora. Es una de las tres primeras colombianas en lograr la cima del Monte Everest y el Monte Vinson.

Por su parte, Ana Isabel Bustamante es colombiana, conferencista motivacional, ingeniera y directora de proyectos. Ha sido parte de expediciones a diferentes montañas del mundo. La más reciente representó su cuarta cima a lo largo del proyecto.

¿Cómo lo lograron?

Este par de deportistas colombianas se enfocaron en la fuerza del trabajo en equipo, la capacidad para lograr lo extraordinario y la importancia del paso a paso para lograr las metas.

“Con Epopeya, organización dedicada al montañismo hace 25 años, ellas aprendieron valores como compromiso, vulnerabilidad, una retroalimentación constructiva y sinergia y cohesión para alcanzar sus objetivos, a través de un liderazgo consciente y resiliente”, dijo Marcelo Arbeláez, socio de Epopeya y uno de los primeros colombianos en lograr el reto de las 7 cumbres.

Desde el inicio de su preparación para el Monte Vinson en marzo de 2024, estas mujeres siguieron rigurosamente el plan de su entrenadora. Este consistía en fortalecer su capacidad aeróbica con ciclismo de montaña, trote y caminata.

Además, el fortalecimiento muscular les ayudó a evitar lesiones ante los grandes esfuerzos que tuvieron que hacer transportando todo el material durante sus jornadas de ascenso en esta montaña helada y remota.

Ambas realizaron numerosas expediciones a cordilleras en Perú, Colombia y Bolivia con el fin de mejorar su adaptación a la altura. Incluso se formaron como socorristas en áreas remotas y contaron con la mentoría de un gran referente del montañismo colombiano: Marcelo Arbeláez.

¿Cómo es la travesía de llegar y escalar el Monte Vinson?

El Monte Vinson (4.892 m.s.n.m) es la cima del continente antártico. Descubierto apenas en 1958, fue escalado por primera vez en 1966 por cuatro estadounidenses liderados por Nicholas Clinch.

Es el punto más alto del macizo Sentinel que constituye la parte más septentrional de los montes Ellsworth y está a aproximadamente 1.200 kilómetros del Polo Sur.

El clima es polar y durante el verano, época de escalada para el Monte Vinson, la temperatura osciló entre 0 y -10 grados centígrados en las carpas y hasta –35 en la cumbre. Cuando el viento “blizzard” sopla, la temperatura y la sensación térmica bajó aún más.

En Punta Arenas, pequeña ciudad chilena al sur del continente americano, Ana María y Ana Isabel abordaron un avión de carga hacia Patriot Hills, a unas 4,5 horas de vuelo. Luego, aviones pequeños las dejaron al oeste del macizo Sentinel, en el campamento base, situado a 2.200 metros.

Después de pasar un par de noches en este campamento organizando el material y las cargas, salieron hacia el “Low Camp” (campamento bajo) localizado sobre el glaciar Branscomb, a nueve kilómetros de distancia y a 2.900 metros de altura.

El recorrido se hizo encordadas por la presencia de grietas, cargando material y comida en un morral y halando un trineo de 20 kilos. Después de aclimatarse por dos días, ascendieron al “High Camp” (4.000 metros) por una pendiente larga y empinada a 45 grados, cargando al hombro todo el material y la comida, con un peso de 40 kilos entre el morral y el trineo.

Después de tres campamentos, la última parte la lograron después de enfrentar una pendiente de hielo muy empinada seguida de una pequeña pared de rocas. La jornada duró nueve horas para un total de 14 kilómetros hasta alcanzar la cumbre a las 4:15 p. m. (hora Colombia) 6:15 p. m. (hora Antártida) de este lunes 1 de diciembre de 2025.

Su alimentación se compuso de sopas, pastas, proteínas, alimentos livianos, bebidas calientes y comida liofilizada. Como parte de su bitácora del viaje, se establecieron rutinas para la jornada de camino de cada día y cuánto tiempo les iba a tomar.

Dentro de los elementos que llevaron están carpas, toldos, botiquín, cuerdas, batería de cocina, linternas, brújulas, bolsas de dormir de plumas y por su puesto los amuletos de cada una. Los de Ana María Giraldo fueron muñequitos que representaban a su familia y los de Ana Isabel fueron fotos de su familia.

“No practicamos este deporte solo para conquistar cumbres. Todos los escenarios naturales que visitamos nos hacen conscientes de la importancia de cuidar estos lugares, de comprender que Antártida tiene las mayores reservas de agua dulce del planeta y fuimos afortunadas de estar allí y confirmar la veracidad de un lugar tan especial”, expresaron ‘las Anas’ a su regreso.

¿Cuáles son las otras siete cumbres más altas del mundo?

Montaña m.s.n.m Continente Monte Aconcagua 6.962 América Monte Kilimanjaro 5.894 África Monte Elbrus 5.642 Europa Monte Denali 6.194 Región ártica Monte Carstenz 4.884 Oceanía Monte Everest 8.848 Asia Monte Vinson 4.892 Antártida

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador