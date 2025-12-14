¡Tropezón en casa! Sin Luis Díaz, Bayern Múnich salvó un empate en la Bundesliga: video

Bayern Múnich dejó puntos en casa contra Mainz, colero de la Bundesliga, y evidenció dificultades para resolver el partido sin Luis Díaz. Foto: EFE - LEONHARD SIMON

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bayern Múnich no pudo imponer su jerarquía ni siquiera en casa. En el Allianz Arena, el líder de la Bundesliga empató 2-2 con Mainz, último de la tabla, en un partido incómodo de principio a fin, en el que salvó un punto sobre el cierre y más desde la urgencia que desde la autoridad.

Todo indicaba una tarde tranquila para los bávaros. Rival colero, diferencia amplia de puntos y un contexto que invitaba a pensar en trámite resuelto. Sin embargo, lo que se vio en la cancha fue otra historia. Mainz no fue un invitado decorativo, se animó, compitió y terminó exponiendo grietas que el conjunto bávaro no logró cerrar a lo largo de los 90 minutos.

Desde el arranque, el local intentó imponer condiciones, con dominio territorial y llegadas claras. Incluso estrelló una pelota en el palo y acumuló aproximaciones que hacían pensar que el gol estaba al caer. Ese alivio llegó recién a los 29 minutos, cuando Karl abrió el marcador, en una acción que parecía encaminar el partido hacia la lógica esperada.

Pero Mainz nunca se entregó. Lejos de replegarse sin respuesta, apostó por un juego directo y aprovechó cada desconcentración defensiva del Bayern. Así, en tiempo añadido del primer tiempo, Potulski apareció para el 1-1 (45+2), un golpe seco que cambió el clima del estadio y reforzó la idea de que el duelo estaba lejos de resolverse.

El segundo tiempo confirmó esas sospechas. El Bayern no ajustó su estructura defensiva y Mainz lo leyó bien. A los 67 minutos, Jae-sung firmó el 2-1, encendiendo el rumor de batacazo en Múnich y obligando al líder a remar contra la corriente, con más empuje que claridad.

¿Por qué no está jugando Luis Díaz con Liverpool?

Luis Díaz no estuvo disponible por acumulación de tarjetas amarillas. En la fecha anterior, frente al Stuttgart, el extremo fue amonestado por quinta vez en el campeonato, lo que automáticamente le impone una jornada de suspensión. No se trata de una decisión técnica ni de una molestia física, sino del cumplimiento estricto de la normativa de la Bundesliga.

La sanción corta una racha de plena continuidad. Hasta este partido, Díaz había disputado todos los encuentros de liga en la temporada 2025/26. Su ausencia, entonces, no responde a un cambio de rol ni a una pérdida de protagonismo, sino a una circunstancia puntual que ya estaba prevista tras la amonestación de la jornada pasada.

Mainz, mientras tanto, resistía con orden y con un arquero que sostuvo el resultado en los momentos de mayor presión. Incluso, por pasajes, el visitante dio la sensación de poder liquidar el partido si afinaba el último pase. La diferencia en la tabla —31 puntos para Bayern contra 7 de Mainz— no se reflejaba en el desarrollo del juego.

El rescate llegó recién sobre el final. A los 87 minutos, una falta clara sobre Harry Kane dentro del área le dio al Bayern la oportunidad de evitar una derrota que habría sido un golpe aún más duro. El propio Kane ejecutó el penalti y marcó el 2-2, apagando el incendio, aunque sin borrar las dudas.

Mainz se llevó un punto valioso del Allianz Arena, con la sensación de que pudo haber sido más. Bayern, en cambio, cerró la noche con alivio, pero perderá a Laimer para el próximo partido, aunque tendrá el regreso de Luis Díaz, una noticia que asoma como clave tras lo ocurrido.

Goles de Bayern vs. Mainz

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador