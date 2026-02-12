¿Cuándo vuelve a jugar la selección femenina en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20?

Nikol Rojas controla un balón este jueves 12 de febrero de 2026, en el partido del Sudamericano Femenino Sub-20 entre Paraguay y Colombia en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, Paraguay. Foto: EFE - Juan Pablo Pino

La Tricolor ya piensa en el hexagonal final. Luego de una primera fase invicta y sin goles en contra, el combinado patrio desde hoy, día en el que cerró la primera ronda con un empate 0-0 con Paraguay, planifica lo que será su participación en la disputa final por los cuatro cupos al Mundial de Polonia.

Venezuela y la anfitriona la acompañarán como segunda y tercera lugar del grupo A respectivamente. Del otro lado, el hexagonal final lo completarán los tres mejores equipos nacionales de la zona B. Las dos primeras plazas ya las tienen aseguradas las potencias Brasil y Argentina, pero el tercer lugar aún es terreno baldío en disputa entre Perú y Ecuador.

¿Contra quién juega Colombia en el hexagonal final?

Como primera de grupo, la selección jugará su primer encuentro de la segunda fase del Sudamericano femenino Sub-20 contra el tercero del grupo B, en este caso, un puesto que se disputará mañana entre peruanas y ecuatorianas.

En la segunda jornada, el equipo de Paniagua se medirá ante el segundo de la zona B, un lugar también aún por definir mañana entre brasileñas y argentinas. Ambas suman nueve puntos y la que resulte ganadora del clásico sudamericano se quedará con la primera plaza.

Finalmente, el equipo de todos seguirá su camino en el hexagonal final contra el tercero de su propio grupo, Paraguay. Después contra la segunda posición del B (Brasil o Argentina) y finaliza con la primera del B que podría ser la Canarinha, pues si mañana empata, se queda como líder de su zona.

Así quedó el grupo A del Sudamericano

Selección PTS DG 1 Colombia 8 +3 2 Venezuela 7 +3 3 Paraguay 5 +2 4 Uruguay 4 -3 5 Chile 2 -5

¿Cuándo vuelve a jugar la selección femenina?

Primera fecha del hexagonal final - lunes 16 de febrero de 2026

Segunda fecha del hexagonal final - jueves 19 de febrero de 2026

Tercera fecha del hexagonal final - domingo 22 de febrero de 2026

Cuarta fecha del hexagonal final - miércoles 25 de febrero de 2026

Quinta fecha del hexagonal final - sábado 28 de febrero de 2026

