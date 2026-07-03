Comité Olímpico Colombiano cumple 90 años: así ha marcado la historia del deporte del país

La institución celebró sus 90 años con un acto conmemorativo en Bogotá, en el que hizo un recorrido por los logros que han marcado al deporte colombiano y renovó su compromiso con el futuro del movimiento olímpico. Foto: COC

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El Comité Olímpico Colombiano llegó a sus 90 años de existencia con un mensaje de reconocimiento a quienes han contribuido al crecimiento del deporte nacional y con la mirada puesta en los desafíos de las próximas generaciones. La institución, cuyo recorrido comenzó el 3 de julio de 1936, recordó el trabajo realizado durante nueve décadas para fortalecer el movimiento olímpico en Colombia y respaldar el desarrollo de los atletas que han representado al país en los escenarios más importantes del mundo.

Desde su creación, el Comité ha enfocado sus esfuerzos en acompañar la evolución del deporte colombiano, apoyando el crecimiento de las federaciones deportivas nacionales y promoviendo los principios del olimpismo como una herramienta de formación basada en la excelencia, el respeto y la solidaridad.

Nueve décadas de crecimiento en el deporte colombiano

A lo largo de estos 90 años, la historia del Comité Olímpico Colombiano ha estado ligada a algunos de los momentos más importantes del deporte nacional. Entre ellos sobresalen las primeras participaciones olímpicas del país, la histórica medalla de Helmut Bellingrodt en Múnich 1972, que significó el primer podio olímpico para Colombia, y el inolvidable oro conseguido por María Isabel Urrutia en Sídney 2000, la primera presea dorada olímpica para el país.

La institución también destacó los resultados obtenidos en competencias del ciclo olímpico, recordando los éxitos alcanzados en los Juegos Suramericanos Medellín 2010 y Cochabamba 2018, así como en los Juegos Bolivarianos de Trujillo 2013, Santa Marta 2017, Valledupar 2022 y Ayacucho-Lima 2025.

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Además, resaltó que el crecimiento del deporte colombiano ha sido posible gracias al trabajo conjunto de dirigentes, atletas, entrenadores, jueces, metodólogos y profesionales de las ciencias aplicadas al deporte, quienes han contribuido al fortalecimiento institucional durante estas nueve décadas.

Acto conmemorativo en Bogotá

La celebración oficial se llevó a cabo este viernes 3 de julio en el Hotel Tequendama de Bogotá, donde se reunieron el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano Hurtado; la secretaria general, Ana Edurne Camacho Corredor; el gerente Armando Farfán; los integrantes del Comité Ejecutivo, la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, además de presidentes de las diferentes federaciones deportivas nacionales e invitados especiales.

Durante la ceremonia se hizo un recorrido por los principales hitos de la institución y se entregaron reconocimientos por parte del Ministerio del Deporte y del aliado Compensar.

En su intervención, Ciro Solano destacó que los 90 años del Comité representan el resultado del trabajo y la visión de varias generaciones.

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“Hoy nos reúne una fecha profundamente especial: los 90 años del Comité Olímpico Colombiano. Noventa años de historia no se construyen solos. Se construyen con visión, con trabajo y con compromiso. En este día, rendimos homenaje a quienes abrieron el camino, a quienes escribieron las primeras páginas de esta historia y a quienes, generación tras generación, han defendido con orgullo los colores de Colombia en los escenarios más importantes del mundo”.

Reconocimiento del Comité Olímpico Internacional

La conmemoración también contó con un mensaje de la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, quien resaltó el papel que desempeña actualmente el Comité Olímpico Colombiano dentro de la comunidad olímpica.

La dirigente felicitó a la institución por sus nueve décadas de trabajo, destacó que hoy es un miembro valorado del movimiento olímpico y reconoció su capacidad para organizar eventos deportivos internacionales, además de promover oportunidades para mujeres y hombres a través del deporte.

Un legado que mira hacia el futuro

Para el Comité Olímpico Colombiano, estos 90 años no representan el cierre de una etapa, sino el punto de partida para seguir fortaleciendo los procesos deportivos del país mediante la innovación, la formación permanente y el acompañamiento a las futuras generaciones de atletas.

El legado construido durante nueve décadas también se refleja en figuras que han llevado el nombre de Colombia a lo más alto del deporte mundial, como Mariana Pajón, Caterine Ibargüen, Óscar Figueroa, Jeison López y Ángel Barajas, deportistas que representan el impacto de un trabajo institucional que trasciende las medallas y busca seguir impulsando el crecimiento del deporte colombiano.

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