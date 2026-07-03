Así le ha ido a la selección de Colombia en partidos de eliminación directa del mundial

Nómina de la selección de Colombia para el Mundial del Brasil 2014. Foto: FCF

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La selección nacional de Colombia jugará su quinto partido de eliminación directa en una Copa Mundial de la FIFA. De la segunda ronda será apenas el tercer cotejo con un saldo negativo y el segundo contra un equipo africano, pues el primer encuentro en esta estadística es con Camerún hace 36 años.

Hoy, los muchachos de Néstor Lorenzo intentarán olvidar ese mal registro de Italia 1990 venciendo a Ghana, que demostró ser un equipo de cuidado. Mucho más teniendo en cuenta que es dirigido por Carlos Queiroz, ex seleccionador de Colombia, y quien conoce bien a los jugadores colombianos.

La selección intentará resolver el partido a su favor en los 90 minutos, pues en caso de clasificación será importante reducir el desgaste físico. No obstante, lo primero será el compromiso de esta noche contra los ghaneses, quienes también saben cómo se juegan esta clase de duelos eliminatorios.

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Camerún vs. Colombia: Italia 90

El 23 de junio de 1990, en el estadio San Paolo de Nápoles (hoy Diego Armando Maradona), la Tricolor liderada desde el banco por Francisco Maturana y en la cancha por Carlos ‘El Pibe’ Valderrama jugó los octavos de final contra Camerún.

El partido entre colombianos y cameruneses fue tan parejo que viajó hasta los tiempos extra. Allí, el mítico Roger Milla anotó dos veces para la selección africana; en el segundo con complicidad del arquero nacional, René Higuita.

De poco y nada sirvió el gol de Bernardo Redín en el minuto 115, pues Colombia no pudo evitar la eliminación a manos de Los Leones Indomables.

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Colombia vs. Uruguay: Brasil 2014

Tuvieron que pasar 24 años para que la Tricolor volviera a la segunda ronda de la Copa Mundial de la FIFA. Esta vez los pupilos de José Néstor Pekerman ganaron 2-0 los octavos de final del Mundial Brasil 2014 frente a Uruguay.

Ese partido en el estadio Maracaná el 28 de junio pasó a la posteridad como uno de los más importantes en la historia del país. Además, consagró a James Rodríguez, quien a la postre se convertiría en el goleador de la cita orbital.

Seis días después, el 4 de julio, Colombia disputó sus únicos cuartos de final en la historia. Le tocó enfrentar al anfitrión, que, con muchos errores arbitrales, lo venció 2-1 en el estadio Castelao. Brasil terminó ese partido pidiendo la hora y comiéndose las uñas.

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Colombia vs. Inglaterra: Rusia 2018

La selección nacional jugó su segundo mundial consecutivo en Rusia 2018 con una generación, para algunos, mejor que la anterior. Sin embargo, la fase de grupos fue muy irregular con una derrota 2-1 en el debut contra Japón.

Aun así, los triunfos 3-0 frente a Polonia y 1-0 frente a Senegal lo clasificaron en el primer lugar del grupo H. Esa posición lo emparejó en octavos de final contra Inglaterra, que terminó por detrás de Bélgica.

Sin embargo, el resultado final, el 3 de julio, un día como hoy, pero hace ocho años, no fue favorable y, a pesar del empate 1-1 agónico de Yerry Mina en el 90+3′, los ingleses se terminaron imponiendo en la tanda de penales en la que fallaron Matheus Uribe y Carlos Arturo Bacca.

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