Convocados de la selección de Colombia de baloncesto rumbo al mundial de la FIBA

Jugadores de la selección colombiana de baloncesto. Foto: FIBA

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Cali será la tercera ventana de las Clasificatorias al Mundial FIBA 2027. El Coliseo Evangelista Mora recibirá los partidos correspondientes a la definición del Grupo C, del que hace parte la selección colombiana de baloncesto.

La decisión fue oficializada por la FIBA, organismo que confirmó el traslado de los partidos de Venezuela, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la competencia y mantener el calendario internacional establecido. La medida permitirá que Cali reciba cinco partidos durante una semana.

Inicialmente, Venezuela debía recibir en condición de local a las selecciones de Brasil, Chile y Colombia. Sin embargo, las circunstancias presentadas en territorio venezolano obligaron a modificar la sede de estos compromisos. De esta manera, la capital del Valle del Cauca albergará tanto los compromisos de la selección de Colombia como los encuentros de Venezuela, Brasil y Chile.

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Clasificatorias al Mundial de la FIBA 2027

Además de esta noticia, a través de un video en Instagram, el seleccionador nacional, Tomás Díaz, confirmó los 12 jugadores que harán parte del equipo nacional para estos tres partidos de las clasificatorias al mundial de la FIBA.

Vale la pena recordar que Colombia marcha segunda del grupo C de la competición con cinco puntos tras las dos primeras ventanas. De terminar entre los tres primeros, podrá acceder a la tercera ronda del torneo.

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Convocatoria de la selección colombiana de baloncesto

Samuel Hincapié

Juan Diego Tello

Darwin Bianco

Braian Angola

Hansel Atencia

Jaime Echenique

Soren de Luque

Hayner Montaño

Romario Roque

Juan Cardenas

Michael Jackson

Cristian Solis

¿Cuándo juega la selección de baloncesto?

Viernes 3 de julio : Colombia vs. Chile (6:30 p. m.)

Lunes 6 de julio : Colombia vs. Brasil (7:10 p. m.)

Miércoles 8 de julio: Venezuela vs. Colombia (7:10 p. m.)

La Federación Colombiana de Baloncesto también confirmó que parte de los recursos obtenidos a través de la venta de boletería será destinada a una fundación encargada de canalizar ayuda humanitaria para Venezuela.

Durante los últimos días, varias regiones del país vecino se han visto afectadas por los movimientos telúricos y las emergencias derivadas de estos acontecimientos, situación que ha impactado a numerosas familias venezolanas.

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