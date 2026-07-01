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Hora y dónde ver en vivo el partido de María Camila Osorio en Wimbledon 2026

La tenista colombiana busca igualar su mejor presentación en el tercer Grand Slam del año, pero al frente tendrá una dura contrincante.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
01 de julio de 2026 - 08:35 p. m.
La tenista colombiana María Camila Osorio en el partido de primera ronda de Wimbledon 2026 contra la suiza Simona Waltert.
La tenista colombiana María Camila Osorio en el partido de primera ronda de Wimbledon 2026 contra la suiza Simona Waltert.
Foto: Luke Mayes
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María Camila Osorio comenzó con el pie derecho su camino en Wimbledon 2026. La colombiana de 24 años venció autoritariamente a la suiza Simona Waltert en la primera ronda del tercer Grand Slam del año. Con parciales de 6-2 y 6-1, Osorio necesitó menos de una hora para acreditarse la victoria.

La cucuteña demostró que ha adquirido la experiencia suficiente para competir de manera diferente y poder ir con mejores expectativas a los grandes torneos como este. Eso sí, este es apenas el inicio de un largo trasegar en el que Camila Osorio debe jugar cada vez mejor.

Ahora, su rival en la segunda ronda del certamen femenino individual será la checa Linda Nosková, quien viene de eliminar a la alemana Ella Seidel. Si la tenista colombiana logra el triunfo, igualaría su mejor participación en el campeonato británico que se cumple en Londres, capital de Inglaterra.

No se pierda: María Camila Osorio venció a su rival en menos de una hora y avanzó en Wimbledon

Hora y dónde ver en vivo a Camila Osorio en Wimbledon

Como la única representante de Colombia en Wimbledon 2026, María Camila Osorio volverá a la acción este jueves 2 de julio. El partido comenzará a las 10:30 a. m. (hora de Colombia) y se jugará en la cancha tres del complejo.

Además, para quienes estén interesados en ver a la colombiana en vivo, podrán seguir todos sus movimientos a través de la plataforma de streaming Disney+. Vale la pena recordar que este Grand Slam se juega a tres sets.

Habrá que esperar si Osorio puede mantener el buen y sólido rendimiento que mostró en su primera presentación. Otro aspecto a tener en cuenta es que Camila también compite en la categoría de dobles femeninos, en la que hace pareja con la argentina Solana Sierra. Su primer partido será el viernes 3 de julio de 2026.

Le contamos: Se acabó el sueño de Nicolás Mejía en Wimbledon: cayó en segunda ronda contra Michael Zheng

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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