Running con propósito

Participantes de la Media Maratón de Bogotá. Foto: Archivo EE

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Cada domingo se repite una escena en Bogotá, Medellín, Cali y decenas de ciudades colombianas: desde las primeras horas del día, cuando las calles están casi vacías, cientos de personas salen a correr, solas o en grupos. No lo hacen por obligación alguna, nadie los vigila, lo hacen porque hace parte de su estilo de vida.

Este deporte ha dejado de ser exclusivo de los atletas de élite y se ha convertido en una de las actividades físicas de mayor crecimiento en el mundo. Es un fenómeno global, que tan solo en los Estados Unidos documenta 75,4 millones de corredores activos, según el informe de 2026 de la Sports and Fitness Industry Association (SFIA). Colombia no es ajena a este boom, según el DANE alrededor de 3,4 millones de personas lo practican.

Pero, ¿cuál es la razón para que más y más gente se sume a este deporte? Más que una práctica accesible, el running ha evolucionado hacia una experiencia más amplia, que contribuye con el cuidado de la salud física y mental, además de ser una nueva forma de ampliar el circulo social. Los corredores también han descubierto que más allá de superar marcas personales, este deporte permite que a través de su esfuerzo se puedan apoyar causas nobles y comunes.

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“Correr ya no es solo cumplir un objetivo físico individual, se ha convertido en un espacio para compartir procesos, retos y logros, consolidando una plataforma que une a miles de personas alrededor intenciones comunes, como apoyar a poblaciones vulnerables, el medio ambiente, la protección animal o la promoción del autocuidado”, afirma la gerente de Deportes de Compensar, Constanza Vanegas, quien agrega que en este mismo propósito esta caja de compensación realizará en Bogotá, el próximo 5 de julio, una carrera con distancias de 3, 5, 10 y 15 kilómetros, la cual además de buscar ser un espacio familiar, destinará un porcentaje de las inscripciones para ayudar a hacer realidad la nueva sede de la Fundación Niño Jesús, que beneficiará a cerca de 140.000 niños, niñas, personas mayores y comunidades en condición de vulnerabilidad en la Comuna 1 de Soacha.

La Carrera de la Mujer Colombia, que el próximo 6 de septiembre llega a su versión 19 en Bogotá, invita a las mujeres a iniciarse en el running “sin miedo a ser juzgadas”. Esta es otra iniciativa que a través de un propósito conecta con miles de participantes y que como lo ha expresado el licenciado Juan Carlos González, director de la Carrera, tiene como “objetivo central motivar a las mujeres a romper las barreras culturales, físicas y emocionales, que las alejan de la actividad física”.

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En el calendario de carreras en Colombia, aparece una gran variedad de competencias con diversos enfoques, como la Carrera Verde en la que correr equivale a sembrar y proteger el planeta, lo que ha permitido que a la fecha más de 200.000 árboles nativos hayan sido sembrados en reservas ecológicas; la Carrera de las Rosas, que busca crear conciencia en la detección temprana del cáncer de mama, una manera eficaz de llevar un mensaje de vida y protección desde el deporte; la Carrera de la Solidaridad se realizará el próximo 30 de agosto, con un enfoque de movilización social para beneficiar a poblaciones vulnerables, como lo ha hecho la Fundación de Solidaridad por Colombia desde hace 51 años, impactado a más de cinco millones de colombianos; no menos importantes la Carrera por los Héroes y de la Policía Nacional, entre muchas otras.

Un ejemplo internacional es la Wings for Life World Run, una carrera global en la que el pasado 10 de mayo participaron 346 mil atletas, simultáneamente en 173 países, recaudando 9,2 millones de euros que son destinados por la organización, en su totalidad, a la investigación de lesiones de médula espinal. En sus 13 ediciones, más de 2,2 millones personas han participado de esta cita en los 5 continentes, logrando percibir un total de 69,7 millones de euros. El lema de esta carrera lo resume todo: ‘Juntos corremos, rodamos y caminamos por aquellos que no pueden’.

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Así son las carreras con propósito, variadas, inspiradoras y, en muchos casos, son el gancho para ir más allá, para convertir al running en un estilo de vida, y la oportunidad de apoyar a otros, a partir de nuestros esfuerzos deportivos.

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