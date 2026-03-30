David Alonso, cerca de la MotoGP: esto es lo que se sabe de su posible llegada a Honda

El piloto colombiano es una de las grandes apuestas del mercado y tendría todo encaminado para dar el salto a la categoría reina con el equipo oficial de Honda. Foto: EFE - Andre Borges

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El arranque de la segunda temporada para David Alonso en la Moto 2 está siendo positivo y los resultados ya están haciendo efecto en el mercado de fichajes del motociclismo mundial.

Según información revelada por AS, el actual talento emergente tendría encaminado su salto a MotoGP de la mano de Honda, en una operación que sacudiría la parrilla de la categoría reina.

David Alonso, rumbo a la élite con Honda

La apuesta de la escudería japonesa sería total. Alonso, campeón de Moto3 en 2024 y una de las mayores promesas del paddock, llegaría directamente al equipo oficial de Honda, donde compartiría box con Fabio Quartararo, el fichaje estrella del fabricante para la próxima temporada.

El colombiano, nacido en Madrid, es considerado por muchos expertos como un piloto generacional, de esos que aparecen cada cierto tiempo y rompen los moldes. Sin llegar aún a esas dimensiones, las expectativas alrededor de su talento son altísimas.

De hecho, uno de los aspectos que más llama la atención es que Alonso habría tenido la posibilidad de elegir entre varias fábricas y finalmente se inclinó por Honda, una marca histórica que busca reconstruir su protagonismo en MotoGP.

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Efecto dominó en la parrilla

La llegada del colombiano tendría consecuencias directas en la actual estructura del equipo. Los principales afectados serían Joan Mir y Luca Marini, actuales pilotos oficiales de Honda.

El panorama para ambos no es alentador. El italiano Marini contaría con una oferta atractiva de Yamaha, mientras que Mir, campeón del mundo en 2020, estaría obligado a buscar alternativas en un mercado con pocas plazas disponibles. Incluso, no se descarta que pueda quedarse sin asiento si no encuentra un proyecto competitivo.

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Existe una única vía para que ambos continúen vinculados a Honda, aunque implicaría un sacrificio importante: la salida de Johann Zarco del equipo satélite LCR Honda, pese a tener contrato vigente. En ese mismo equipo, además, ha comenzado a destacar el brasileño Diogo Moreira, lo que complica aún más cualquier reconfiguración.

Un posible relevo histórico para Colombia

La eventual llegada de David Alonso a MotoGP también tendría un significado especial para el país: podría convertirse en el segundo colombiano en la historia en competir en la categoría reina, siguiendo los pasos de Yonny Hernández.

En 2012 logró debutar en MotoGP y competir durante cinco temporadas (hasta 2016) frente a figuras como Rossi, Márquez o Jorge Lorenzo.

El posible ascenso de David Alonso a MotoGP no solo representa un movimiento estratégico dentro del mercado, sino también una oportunidad histórica para el motociclismo colombiano.

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