David Alonso protagonizó increíble remontada en Moto2 y por poco logra podio en Austin

El rendimiento de David Alonso va en ascenso en Moto2. Foto: Aspar Team

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David Alonso firmó este domingo una remontada enorme en el Gran Premio de Las Américas de Moto2. El piloto colombiano largó desde la casilla 17 en el Circuito de Las Américas y terminó cuarto, a solo un segundo del podio, en lo que fue su actuación más destacada en lo que va de la temporada 2026.

El fin de semana había empezado con ilusión para el piloto del CFMoto Aspar Team. En la jornada del sábado, Alonso había conseguido la pole position tras una clasificación brillante en Austin. Además, el colombiano había marcado una vuelta histórica de 2:05.203, registro que se convirtió en el más rápido de la categoría en ese trazado.

Sin embargo, la alegría duró poco. Un problema con la presión del neumático trasero, que estaba por debajo de lo permitido, llevó a que le anularan todas sus vueltas de la Q2. La sanción lo obligó a retroceder hasta el puesto 17, prácticamente al fondo de la parrilla, y la pole quedó en manos del belga Barry Baltus.

Pese a ese golpe, Alonso reaccionó el domingo con una carrera inteligente. En una competencia recortada a 10 vueltas, tras un retraso por condiciones de pista, el colombiano fue adelantando rivales uno por uno hasta instalarse en la cuarta posición. La remontada dejó claro su potencial y su mejor nivel del año.

La carrera fue ganada por el australiano Senna Agius, quien cruzó primero la meta en Austin. El italiano Celestino Vietti terminó segundo y el español Izan Guevara completó el podio en la tercera posición, en una jornada marcada por accidentes y varias bajas en el pelotón principal.

En el campeonato, el nuevo líder de la temporada es el español Manuel ‘Manugas’ González, quien suma 39,5 puntos. Alonso, por su parte, marcha séptimo con 24 unidades, todavía lejos de la cima, pero ya metido en la pelea tras confirmar en Estados Unidos que puede competir en la parte alta.

La evolución del colombiano en este inicio de 2026 ha sido clara. En la primera carrera del año, disputada el 1 de marzo en Tailandia, se cayó en la tercera vuelta y tuvo que retirarse. Luego, en el Gran Premio de Brasil, finalizó quinto. Este domingo, en Texas, dio otro paso al terminar cuarto.

La grilla de Moto2 se dirigirá el próximo mes al Circuito de Jerez – Ángel Nieto, en Jerez de la Frontera, para disputar el Gran Premio de España, cuarta válida del calendario. La carrera se correrá el 26 de abril, y Alonso buscará seguir sumando puntos para acercarse a la parte alta del campeonato.

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