David Alonso firmó una gran remontada en Cataluña y se acerca al top 10 del Moto2

El piloto colombiano-español partió desde la casilla 25 por una sanción, pero con una carrera inteligente terminó octavo en Barcelona. Foto: Aspar Team

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El piloto colombiano-español David Alonso volvió a demostrar que su adaptación a la categoría intermedia del motociclismo avanza con paso firme. En el Gran Premio de Cataluña, disputado este domingo, logró reponerse a una sanción que lo había relegado a la posición 25 en la parrilla de salida y terminó cruzando la meta en el octavo lugar, sumando puntos valiosos que lo mantienen en la pelea dentro del campeonato.

Desde la largada, Alonso apostó por una estrategia calculada: seguir de cerca a sus rivales para estudiar sus trayectorias y elegir el momento preciso para adelantar. Esa táctica, que él mismo había anticipado en la previa, le permitió avanzar rápido. En la primera vuelta ya había recuperado ocho posiciones y en la quinta se encontraba en la casilla 12, evitando los errores de clasificación que lo habían condicionado el sábado.

Mientras Alonso remontaba desde el fondo, su compañero en el Aspar Team, el español Daniel Holgado, defendía con autoridad la pole conseguida en la clasificación. Holgado mantuvo la calma frente a la presión y terminó coronándose con su primera victoria en Moto2, redondeando un fin de semana soñado para la escudería.

Para Alonso, el octavo puesto representa más que un resultado decoroso. Gracias a los ocho puntos obtenidos, llegó a 76 en la general y se ubica en la casilla 14, a solo 17 unidades del top 10 que actualmente cierra el australiano Senna Agius.

El campeonato sigue comandado por Manuel González con 217 puntos, seguido de Arón Canet (179) y Diogo Moreira (175). En ese panorama, Alonso mantiene la expectativa de acercarse a los puestos de privilegio en lo que resta del calendario.

La próxima cita será en Italia, donde el piloto buscará reeditar la victoria que consiguió en Hungría, su único triunfo hasta ahora en Moto2. Con confianza renovada tras su remontada en Barcelona y el respaldo del Aspar Team, David Alonso apunta a seguir escalando y confirmar que su talento está llamado a dejar huella en el motociclismo mundial.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador