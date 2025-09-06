No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Final US Open 2025: hora y dónde ver el duelo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

La final del domingo definirá si Sinner iguala los cinco trofeos de Grand Slam que posee Alcaraz o si el español toma una distancia de seis a cuatro.

Redacción Deportes y Agencia AFP
06 de septiembre de 2025 - 09:13 p. m.
La final del domingo definirá si Sinner iguala los cinco trofeos de Grand Slam que posee Alcaraz o si el español toma una distancia de seis a cuatro.
La final del domingo definirá si Sinner iguala los cinco trofeos de Grand Slam que posee Alcaraz o si el español toma una distancia de seis a cuatro.
Foto: EFE - NEIL HALL
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En su tercera final de Grand Slam consecutiva, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner pugnan el domingo por mucho más que el título del US Open: el número uno mundial y el liderazgo de la gran rivalidad del tenis estarán también en juego.

El español y el italiano han dominado con puño de hierro una temporada de Grand Slams que concluirá el domingo en Nueva York frente a la mirada de Donald Trump.

Vínculos relacionados

NBA 2025/26: inicio de temporada, calendario y dónde ver los partidos en Colombia
Se fundió Egan Bernal; así quedó la general de la Vuelta a España tras la etapa 14
Carlos Alcaraz derrotó a Novak Djokovic y clasificó a la final del US Open 2025
Boletas del Mundial 2026: cuándo salen, precios y cómo comprarlas

El republicano será el primer presidente estadounidense en ejercicio en una final de Flushing Meadows, desde Bill Clinton, que presenció en 2000 la victoria de Venus Williams sobre Lindsay Davenport en un duelo de figuras locales.

Alcaraz y Sinner, de 22 y 24 años, no le han dejado ni un sólo título de Grand Slam a sus rivales en 2024 y 2025, instaurando un nuevo régimen tan autoritario, al menos en sus inicios, como el de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

El duopolio tiene algunas marcas de dominio ya superiores al ‘Big 3’. Desde el inicio de la era Abierta (1968), nunca se habían enfrentado dos jugadores en tres finales de Grand Slam de una misma temporada.

En su carrera particular, la final del domingo definirá si Sinner iguala los cinco trofeos de Grand Slam que posee Alcaraz o si el español toma una distancia de seis a cuatro.

Ambos están aún lejos de las vitrinas del ‘Big 3’, todos ellos en la veintena de trofeos grandes, pero no hay jugador que por ahora desafíe su avance, ni siquiera la leyenda Novak Djokovic y su incesante esfuerzo por agrandar el récord de 24 coronas.

Encuentros en finales y restaurantes

El domingo, Sinner puede culminar una de las mejores temporadas de la historia.

El italiano es el cuarto tenista, y el más joven, en llegar a las cuatro finales de Grand Slam en un mismo curso.

No bajó el ritmo ni tras la suspensión por tres meses que cumplió entre febrero y mayo por su doble positivo en controles antidopaje el año pasado.

Ganador del Abierto de Australia frente a Alexander Zverev, en junio tuvo tres pelotas de campeonato para triunfar por primera vez en Roland Garros pero Alcaraz levantó una final memorable.

En julio se tomó la revancha en la final de Wimbledon y ahora es Alcaraz quien quiere dar el último zarpazo del año y arrebatarle además el liderato de la ATP que Sinner asumió en junio de 2024.

“Para el deporte es genial tener rivalidades”, remarcó el número 1.

“Alcaraz es alguien que me empujó al límite”, dijo Sinner sobre su némesis, cuyos caminos se han cruzado hasta en un restaurante italiano de Nueva York durante este torneo.

“Fue una coincidencia”, explicó después el murciano. “No sería raro que fuéramos a cenar juntos, probablemente algún día. Pero esta vez fue solo fue una coincidencia”.

Sinner vs. Alcaraz: hora y dónde ver la final de US Open 2025

  • Fecha: 7 de septiembre de 2025
  • Hora: 1:00 p.m., hora en Colombia
  • Estadio: Arthur Ashe Stadium
  • Transmisión: ESPN y Disney+

“Demasiado buenos”

De carácteres y estilos de juego contrapuestos, el pasional Alcaraz y el hermético Sinner han mantenido una buena relación fuera de las canchas a lo largo de su rivalidad, cuyo momento fundacional ocurrió también en Nueva York en los cuartos de final de 2022.

Todavía promesas por entonces, ambos libraron un brillante y vertiginoso pulso de cinco horas y 15 minutos que concluyó con el triunfo de Alcaraz cerca de las tres de la madrugada.

Cuatro días después, el español, con 19 años, se consagró por primera vez como campeón de Grand Slam y también como el número uno más joven de la historia.

Este año ha subido un escalón más en su juego y, sin perder el lado valiente y creativo de su tenis, luce una consistencia con la que suma ocho torneos seguidos llegando a la final.

En Nueva York no se ha dejado un set, una gesta que ningún finalista lograba desde Roger Federer diez años atrás, mientras Sinner ha pasado por algunas turbulencias, pero sin poner riesgo su asombrosa racha de 26 victorias seguidas en Grand Slam de pistas rápidas.

“Son demasiado buenos”, sentenció Djokovic, eliminado en semifinales por Alcaraz.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Por Agencia AFP

Temas recomendados:

US Open 2025

Jannik Sinner

Carlos Alcaraz

Alcaraz

Final US Open 2025

Estados Unidos

2025

Final Tenis

ATP

Tenis

Tenis Mundial

Alcaraz vs. Sinner

Italia

España

Novak Djokovic

Hora partido US Open final

Horarios US Open final

Hora Sinner vs. Alcaraz US Open

ESPN

Disney+

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar