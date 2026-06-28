David Alonso ganó el GP de Países Bajos y consiguió su segunda victoria en Moto2

David Alonso celebra su victoria en Moto2 en el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Assen, este 28 de junio de 2026. Foto: AFP - VINCENT JANNINK

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El circuito de Assen, en Países Bajos, se pinta de amarillo, azul y rojo. David Alonso, después de una carrera consagratoria, logró su segunda victoria desde que compite en Moto2. La primera fue en el Gran Premio de Hungría 2025. Hoy partió desde la pole position y la mantuvo al final de la sesión.

Eso sí, las cosas no empezaron muy bien para Alonso, que apenas en la primera curva de la sesión principal del fin de semana perdió la punta. Sin embargo, en la vuelta seis recuperó su primer lugar después de una lucha memorable por el puesto con su compañero de equipo, Daniel Holgado.

No obstante, más de diez vueltas después apareció Manuel González para tomar el liderato que luchaba por su primer triunfo de la temporada. A una vuelta del final, la pelea por la victoria era entre tres pilotos: González primero, Senna Agius segundo y tercero el colombiano que se aferraba a una victoria.

Y aunque David Alonso casi cae al suelo en la última curva, el campeón de Moto3 de 2024 superó a sus dos contrincantes pasada una chicana y consiguió su primer triunfo de la temporada y el segundo en su historia en Moto2. Un resultado para pasar el trago amargo de la pole desperdiciada en la fecha anterior.

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David Alonso en Moto2

“Toda la temporada peleando. La primera victoria en Assen, que es una pista que me cuesta y no es de mis favoritas. Empujé desde el viernes. No me importa el campeonato, no me importa nada, quiero hacer las cosas bien”, declaró Alonso.

Con su triunfo, el colombiano ocupa el cuarto lugar del mundial de pilotos, a 69,5 puntos de Manuel González. Además, consiguió su vigésimo triunfo mundialista y el trigesimo podio en 74 carreras, incluyendo su paso por Moto3.

Por último, el piloto sueña con ser compañero de equipo de Fabio Quartararo en Honda en MotoGP 2027. “Gané en la última curva como si fuera hombre de hielo. Estoy feliz; además, Colombia terminó primero en su grupo del mundial”, finalizó Alonso.

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