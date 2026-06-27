Calendario completo de los dieciseisavos del Mundial 2026: fechas, sedes y horarios

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y quedaron definidos los 16 cruces de la primera ronda de eliminación directa. Foto: Agencia AFP

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La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y ya quedó listo el cuadro de los dieciseisavos de final, instancia en la que 32 selecciones buscarán seguir con vida en la pelea por el título. La última jornada definió el Grupo J, confirmó al último clasificado entre los mejores terceros y dejó un atractivo calendario que se disputará entre el 28 de junio y el 3 de julio, con Colombia instalado entre los líderes de su zona.

El cierre del Grupo J tuvo como gran protagonista a Argentina, que ratificó el primer lugar con una victoria 3-1 sobre Jordania. La selección albiceleste presentó una nómina con varias rotaciones, aunque Lionel Messi ingresó en la segunda parte y volvió a marcar de tiro libre. Con ese tanto llegó a 19 goles en la historia de los Mundiales, ampliando su récord como máximo anotador histórico del torneo, además de consolidarse como el goleador de la actual edición con seis anotaciones.

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En el otro compromiso del grupo, Austria y Argelia igualaron 3-3, un resultado que terminó siendo decisivo. El empate le permitió a Argelia quedarse con el último cupo disponible entre los mejores terceros, desplazando a Irán, que mantenía opciones de clasificación, pero finalmente quedó eliminado de la Copa del Mundo.

Colombia avanzó invicta y enfrentará a Ghana

La selección de Colombia también cerró con buenas sensaciones su participación en la fase de grupos. El equipo nacional empató 0-0 con Portugal en la última jornada y aseguró el primer lugar del Grupo K con siete puntos.

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Más allá del resultado, Colombia fue superior durante buena parte del compromiso, mostró un destacado funcionamiento colectivo y varias actuaciones individuales sobresalientes. Aunque Portugal necesitaba ganar para quedarse con el liderato del grupo, fue el conjunto tricolor el que tomó la iniciativa, impuso condiciones y estuvo más cerca de romper el empate.

Con ese rendimiento, la selección terminó la primera fase invicta y ahora enfrentará a Ghana, el mejor tercero del Grupo L, en busca de un lugar en los octavos de final.

Calendario completo de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Domingo 28 de junio

Sudáfrica vs. Canadá – Los Ángeles – 2:00 p. m.

Lunes 29 de junio

Brasil vs. Japón – Houston – 12:00 m.

Alemania vs. Paraguay – Boston – 3:30 p. m.

Países Bajos vs. Marruecos – Monterrey – 8:00 p. m.

Martes 30 de junio

Costa de Marfil vs. Noruega – Dallas – 12:00 m.

Francia vs. Suecia – Nueva York – 4:00 p. m.

México vs. Ecuador – Ciudad de México – 8:00 p. m.

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs. República Democrática del Congo – Atlanta – 11:00 a. m.

Bélgica vs. Senegal – Seattle – 3:00 p. m.

Estados Unidos vs. Bosnia – San Francisco – 7:00 p. m.

Jueves 2 de julio

España vs. Austria – Los Ángeles – 2:00 p. m.

Portugal vs. Croacia – Toronto – 6:00 p. m.

Suiza vs. Argelia – Vancouver – 10:00 p. m.

Viernes 3 de julio

Australia vs. Egipto – Dallas – 1:00 p. m.

Argentina vs. Cabo Verde – Miami – 5:00 p. m.

Colombia vs. Ghana – Kansas City – 8:30 p. m.

Con todas las llaves confirmadas, el Mundial 2026 entra en su etapa de eliminación directa. A partir de ahora, cada partido será definitivo y cualquier error puede significar el final del camino rumbo al título. Colombia buscará mantener el nivel que mostró en la fase de grupos cuando se mida ante Ghana, mientras que selecciones como Argentina, Brasil, España, Francia, Alemania, Inglaterra y Portugal también iniciarán su lucha por un cupo en los octavos de final.

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