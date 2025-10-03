David Alonso va por todo al GP de Indonesia en Moto2: hora y dónde ver la carrera

David Alonso firmó una gran remontada en Cataluña y se acerca al top 10 del Moto2 Foto: Aspar Team

El Mundial de motociclismo regresa a la acción tras un fin de semana cargado de emociones en Japón y ahora aterriza en Mandalika para disputar el Pertamina Grand Prix of Indonesia, la 18ª cita del calendario.

En Moto2, todas las miradas colombianas están sobre David Alonso de Aspar Team, que vuelve a un escenario especial: en 2024 conquistó aquí una de sus victorias más recordadas, la última antes de consagrarse campeón en Moto3.

Este año llega con la motivación renovada tras un sólido cuarto lugar el fin de semana pasado, resultado que lo impulsó hasta la 11ª posición en la clasificación general con 97 puntos y lo mantiene en la pelea por seguir escalando puestos en el campeonato.

¿Qué tal estuvo la primera práctica?

La jornada de prácticas en Mandalika volvió a mostrar el nivel competitivo de la categoría. Aunque el líder del mundial, Manuel González, impuso un nuevo récord absoluto al detener el cronómetro en 1:32.996, Alonso logró mantenerse dentro del grupo de referencia.

El colombiano se ubicó en la segunda clasificación junto a nombres fuertes como Daniel Holgado, Tony Arbolino, Jake Dixon, Ayumu Sasaki y Diogo Moreira, confirmando que sigue siendo protagonista en la zona de puntos y con potencial para dar la sorpresa en Indonesia.

Más allá de la histórica coronación de Marc Márquez en MotoGP, que ya aseguró su noveno título mundial y séptimo en la categoría reina, la atención en Suramérica sigue concentrada en lo que pueda hacer David Alonso en Moto2, donde cada carrera representa una oportunidad para consolidar su crecimiento y acercarse a los puestos de élite de la clasificación.

Esta es la programación del GP de Indonesia

Viernes 3 de octubre

Moto3 – GP Indonesia – Práctica #2: 2:10 AM ARG/CHI/PAR/URU | 1:10 AM BOL/VEN | 12:10 AM COL/ECU/PER // Plan Premium Disney+

Moto2 – GP Indonesia – Práctica #2: 2:55 AM ARG/CHI/PAR/URU | 1:55 AM BOL/VEN | 12:55 AM COL/ECU/PER // Plan Premium Disney+

MotoGP – GP Indonesia – Práctica #2: 3:50 AM ARG/CHI/PAR/URU | 2:50 AM BOL/VEN | 1:50 AM COL/ECU/PER // Plan Premium Disney+

Moto3 y Moto2 – GP Indonesia – Práctica #3: 9:35 PM ARG/CHI/PAR/URU | 8:35 PM BOL/VEN | 7:35 PM COL/ECU/PER // Plan Premium Disney+

MotoGP – GP Indonesia – Práctica #3: 11:00 PM ARG/CHI/PAR/URU | 10:00 PM BOL/VEN | 9:00 PM COL/ECU/PER // Plan Premium Disney+

MotoGP – GP Indonesia – Clasificación: 11:45 PM ARG/CHI/PAR/URU | 10:45 PM BOL/VEN | 9:45 PM COL/ECU/PER // ESPN2 y Plan Premium Disney+

Sábado 4 de octubre

Moto3 – GP Indonesia – Clasificación: 1:40 AM ARG/CHI/PAR/URU | 12:40 AM BOL/VEN | 11:40 PM (viernes 3 de octubre) COL/ECU/PER // Plan Premium Disney+

Moto2 – GP Indonesia – Clasificación: 2:35 AM ARG/CHI/PAR/URU | 1:35 AM BOL/VEN | 12:35 AM COL/ECU/PER // Plan Premium Disney+

MotoGP – GP Indonesia – Carrera Sprint: 3:30 AM ARG/CHI/PAR/URU | 2:30 AM BOL/VEN | 1:30 AM COL/ECU/PER // ESPN y Plan Premium Disney+

Domingo 5 de octubre

MotoGP, Moto2 y Moto3 – GP Indonesia – Carreras: 12:45 AM ARG/PAR/URU | 11:45 PM (sábado 4 de octubre) BOL/VEN | 10:45 PM (sábado 4 de octubre) COL/ECU/PER // ESPN y Plan Premium Disney+.

