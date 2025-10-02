Golazo de Luis Ramos y triunfo de América 2-1 sobre Junior en la Copa BetPlay 2025

Con anotaciones de Andrés Roa y Luis Ramos, América de Cali derrotó a Junior en el Metropolitano y tomó ventaja en la ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay. Foto: América de Cali

América de Cali dio un golpe importante en el Metropolitano y se llevó la victoria 1-2 frente a Junior en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay. Los dirigidos por David González supieron golpear en momentos clave y lograron una ventaja que los acerca a las semifinales del torneo, mientras que el cuadro barranquillero reaccionó tarde y dejó abierta la serie para la definición en el Pascual Guerrero.

El encuentro inició parejo, con Junior generando las opciones más claras en los pies de Castrillón y Rodríguez, aunque sin la eficacia necesaria para vulnerar al arquero Jorge Soto. América, en cambio, necesitó una sola acción colectiva para abrir el marcador: a los 42 minutos, Dylan Borrero asistió a Andrés Roa, quien definió en el área para el 0-1 parcial. Así se cerró un primer tiempo donde el local tuvo la iniciativa, pero la visita mostró más contundencia.

En el arranque de la segunda mitad, América amplió la ventaja con un golazo de Luis Ramos. El delantero peruano, recientemente convocado a su selección, se inventó una jugada individual con caño incluido y sacó un potente remate al ángulo para el 0-2 a los 53 minutos. Ese tanto parecía sentenciar a un Junior que no encontraba cómo reaccionar.

El golazo de Luis Ramos

El cuadro de Alfredo Arias tardó en acomodarse, pero con los ingresos de Enamorado y Chará ganó peso ofensivo. A los 70 minutos, Guillermo Paiva descontó de cabeza tras centro de Enamorado, aunque la jugada fue anulada por fuera de lugar del extremo. Sin embargo, la insistencia tuvo premio: a los 80, Javier Báez conectó un cabezazo en el área para el 1-2 que le devolvió vida al local.

En el tramo final, Junior se volcó sobre el arco visitante, pero la falta de claridad y algunas malas decisiones en ataque le impidieron igualar el marcador. América, que había perdido el control del juego en la última media hora, resistió gracias a su arquero y a la falta de puntería del rival.

La serie quedó abierta, pero con una ventaja importante para los rojos, que en el Pascual Guerrero buscarán cerrar la clasificación a semifinales. Junior, líder de la Liga y con plantel largo, tendrá que remontar si quiere mantener vivas sus aspiraciones en la Copa.

