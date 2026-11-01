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¡David Alonso volvió a ganar en Moto2! El colombiano conquistó el Gran Premio de Malasia

El piloto colombiano consiguió su segunda victoria de 2026 tras una carrera emocionante en Sepang. El triunfo llega meses antes de su esperado salto a MotoGP.

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Daniel Bello
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David Alonso volvió a ganar en Moto2! El colombiano conquistó el Gran Premio de Malasia
El piloto colombiano David Alonso celebra su victoria en el Gran Premio de Malasia. / AFP
Foto: AFP - MOHD RASFAN

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El piloto colombiano David Alonso volvió a celebrar en el Campeonato Mundial de Moto2 después de conquistar este domingo el Gran Premio de Malasia, disputado en el circuito de Sepang. Se trata de su segunda victoria de la temporada 2026, un resultado que confirma su evolución en la categoría intermedia del motociclismo mundial.

La carrera estuvo cargada de emociones y exigió toda la habilidad del colombiano, quien logró mantenerse entre los protagonistas hasta cruzar la meta en el primer lugar. Cuando faltaban cuatro vueltas, Alonso estuvo cerca de perder el control de su motocicleta, pero consiguió evitar la caída y mantener intactas sus posibilidades de victoria.

El triunfo también representó una gran jornada para el CFMOTO Aspar Team, que consiguió colocar a sus dos pilotos en los primeros lugares. El español Daniel Holgado, compañero de Alonso, terminó segundo, mientras que su compatriota Ángel Piqueras, integrante del QJMOTOR–MSI, completó el podio en el circuito de Sepang.

Gracias a esta victoria, Alonso, quien además logró la vuelta más rápida, sumó 25 puntos importantes para la clasificación del Campeonato Mundial de Moto2, que lo ubican, por ahora, como el cuarto mejor piloto de la temporada. El certamen tiene como líder al español Manuel González, representante del Liqui Moly Dynavolt Intact GP, quien mantiene una ajustada disputa con Izan Guevara.

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Esta es la segunda victoria de Alonso en 2026, después de la conseguida el 28 de junio en el Gran Premio de los Países Bajos, donde también obtuvo la pole position. Con el resultado de Malasia, el colombiano llegó a cinco podios, incluidos su segundo puesto en República Checa y los terceros lugares en Aragón y Austria.

La temporada 2026 será la última de Alonso en Moto2, pues Honda confirmó el pasado 21 de julio su incorporación al programa de MotoGP para 2027. El colombiano Pro Honda LCR y se convertirá en el segundo representante nacional en competir en la categoría reina, después de Yonny Hernández, quien participó durante cinco temporadas consecutivas, entre 2012 y 2016.

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente. daniel_eudosio dbello@elespectador.com

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