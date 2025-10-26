Logo El Espectador
David Alonso volvió al podio: segundo lugar en el Gran Premio de Malasia de Moto2

El piloto colombiano firmó otra actuación sólida en Sepang y se consolidó como uno de los protagonistas del cierre de temporada en Moto2.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
26 de octubre de 2025 - 07:48 p. m.
El piloto coloombiano de Moto2 David Alonso, del CFMOTO Inde Aspar Team, durante los entrenamientos libres para el Gran Premio de Aragón que se disputa este fin de semana en el circuito Motorland Alcañiz (Teruel).
Foto: EFE - Javier Cebollada
El colombiano David Alonso sumó este domingo su segundo podio consecutivo en Moto2 al finalizar segundo en el Gran Premio de Malasia, disputado en el Circuito Internacional de Sepang.

Con este resultado, el piloto del Aspar Team asciende a la octava posición del campeonato, con 137 puntos.

La carrera, inicialmente pactada a 17 vueltas, fue interrumpida por una caída múltiple en la primera vuelta y se reinició con solo 11 giros.

Bajo un calor sofocante y condiciones de pista complicadas, Alonso se mantuvo en el grupo de punta y, a falta de cuatro vueltas, superó a su compañero Daniel Holgado para asegurar el segundo lugar.

El británico Jake Dixon se quedó con la victoria con un tiempo de 23:05.269, seguido por Alonso a +2.035, y el belga Barry Baltus cerró el podio a +2.745.

“Fue una carrera en la que lo más importante era terminar todos sanos y salvos. No me guardé nada porque eran solo once vueltas. Si no me caigo, es porque estoy dominando más la moto”, dijo Alonso tras la competencia.

La próxima cita del campeonato será en Portugal, del 7 al 9 de noviembre, en el Autódromo Internacional do Algarve, penúltima parada de la temporada antes del cierre en Valencia.

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

