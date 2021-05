David Alonso y su sueño sobre ruedas

Con 14 años, el piloto colombiano es la estrella de la Copa de Talentos del motociclismo europeo, con tres victorias en las primeras tres carreras de la temporada 2020.

Viendo carreras de la máxima categoría del motociclismo mundial, la MotoGP, y probando una pequeña máquina con un motor de 4,2 caballos de fuerza, David Alonso comenzó su caminó sobre dos ruedas. Nació el 25 de abril de 2006 en Madrid y con 14 años no le teme a la velocidad ni a la adrenalina que este deporte del motor genera. Es más, utiliza eso como motivación para seguir adelante y soñar con correr junto a los mejores del mundo.

Sus padres, un dentista y una médica pediatra colombianos establecidos en España, lo han apoyado desde que mostró interés en las carreras. David empezó entrenando en la escuela de KSP Sport como un pasatiempo, pero su nivel y su compromiso lo llevaron a dedicarse casi que de tiempo completo. Va al colegio por las mañanas y solo cuando termina sus tareas y sus deberes empieza con las prácticas en la moto. Su talento no lo exonera de sus responsabilidades.

Con siete años empezó a competir en algunos torneos regionales en Valencia y en Madrid con vehículos pequeños. Para 2015 cambió a una moto con motor de 65 centímetros cúbicos, en la que corrió en la Copa España de Minivelocidad. Para esa temporada logró estar en cinco ocasiones en lo más alto del podio y dos en segundo lugar. Durante tres años siguió compitiendo a escala local y en 2019 dio el salto a la Copa Europea de Talentos, la cuarta categoría del motociclismo en el Viejo Continente.

Para dar ese salto, Alonso tuvo la suerte de encontrarse con Nicolás Terol, un expiloto profesional de motos que brilló en la categoría de 125 cc (lo que hoy se conoce como la Moto2) siendo campeón mundial en 2011. Terol tuvo la oportunidad de ver al colombo-español correr en los circuitos y quiso contar con él en el equipo del Aspar Team, en el que se desempeña como asesor de pilotos.

“Es una persona muy importante para mí y para todos los pilotos del equipo. A mí me ha ayudado mucho. Está en los momentos difíciles, me da tranquilidad y muchos consejos. Me enseña a ser mejor piloto y mejor persona. Es mi referente”, dice el joven corredor sobre su mentor en diálogo con El Espectador.

En su primera temporada en competencias internacionales logró dar la talla a pesar de ser uno de los pilotos más jóvenes. De las nueve carreras en las que estuvo presente, en cuatro consiguió podios. En la clasificación general quedó en la quinta casilla con 110 puntos, 76 menos que el campeón.

El coronavirus atrasó el inicio de la campaña 2020, ya que estaba programada para arrancar a finales de abril en la pista de Estoril (Portugal), pero debió aplazarse para el 7 de julio. Alonso pasó el confinamiento en Valencia, lejos de su familia y tuvo que dejar la motocicleta de lado. Los estudios, la bicicleta en su jardín e incluso la cocina lo acompañaron durante el tiempo que estuvo encerrado.

Cuando pudo volver a montarse en su vehículo tuvo dos semanas de preparación para el circuito de Estoril, su pista favorita por sus curvas lentas y las secciones retorcidas. Allí logró dos victorias importantísimas para comenzar con pie derecho la temporada. “La primera de las dos carreras allá ha sido la que más he disfrutado, porque ha sido la primera en la que me he podido escapar del grupo”, dice Alonso. Una semana después volvió a correr en el país luso, esta vez en Algarve, y también consiguió la victoria.

Hasta ahora encabeza la tabla general de la Copa de Talentos con 75 unidades, 23 más que el segundo. Para este año decidió representar a Colombia para hacerles homenaje a sus raíces y a sus padres, y parece que le ha dado resultado.

Para Alonso, llegar a la MotoGP y correr junto con los mejores pilotos es un sueño que por ahora ve a la distancia debido a su edad. Él sabe que tiene la misma constancia que el último campeón de la categoría reina, el español Marc Márquez. Con Terol de su lado, su familia y el equipo de Aspar Team apoyándolo, seguro podrá llegar muy lejos.