El crecimiento del running en Colombia ha llevado a que cada vez sean más las carreras atléticas que buscan ganarse un espacio entre los aficionados. En medio de una oferta cada vez más amplia, CORREMITIERRA ha construido una propuesta que pretende ir más allá de los kilómetros, los tiempos y las medallas: crear una comunidad alrededor del deporte, promover hábitos saludables y convertir cada competencia en una experiencia para disfrutar.

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Esa filosofía será nuevamente protagonista este domingo 22 de noviembre, cuando Bogotá reciba la cuarta edición del evento en la capital y la número 40 desde que comenzó su recorrido nacional en 2011. El Parque Metropolitano Simón Bolívar será el punto de encuentro para los participantes de las distancias de 5K, 10K, 15K y 21K, en una jornada que también marcará el cierre de la gira de este año, que pasó por Medellín, Bucaramanga y Barranquilla.

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"La esencia de CORREMITIERRA es innovar, es sacar cosas nuevas cada año", explicó Constantino Orozco, uno de los líderes de la organización, en entrevista con El Espectador, al referirse a los elementos que buscan diferenciar la carrera dentro del calendario nacional.

Una carrera que busca construir comunidad

Desde su creación, CORREMITIERRA ha querido trasladar a sus eventos una filosofía que, según sus organizadores, nace de su condición de empresa familiar. El deporte, los hábitos saludables, el disfrute en familia y la posibilidad de entregar lo mejor de cada uno son algunos de los principios que orientan su propuesta.

Una de las apuestas ha sido construir un circuito que conecte diferentes regiones del país. Medellín, Bogotá y Barranquilla son sus tres ciudades principales, mientras que en los últimos dos años han incorporado una parada adicional para llegar a nuevos territorios. En 2025 fue el turno del Eje Cafetero y este año la experiencia llegó a Bucaramanga.

La intención es que los participantes no solamente se encuentren para correr, sino que también conozcan otros destinos del país. De hecho, la organización estima que entre el 35 % y el 40 % de los corredores que asisten a cada evento llegan desde otras ciudades.

"Hay personas que recorren Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá, y hacen el tour completo. Eso es muy valioso para el país porque le estamos mostrando la cultura a los nuestros", señaló Orozco.

Quienes completan el circuito también reciben reconocimientos especiales, como una camiseta de edición limitada y una medalla diferente a las que se entregan en cada ciudad. Es una manera de fortalecer el sentido de pertenencia de una comunidad que, de acuerdo con la organización, ha crecido alrededor de la experiencia. Algunos participantes incluso han acompañado todas las paradas de la gira.

El impacto va más allá de los corredores

Otro de los aspectos que CORREMITIERRA busca fortalecer es su relación con las ciudades anfitrionas. La organización destaca tres componentes: el apoyo al talento local, la generación de empleo y la llegada de visitantes que dinamizan diferentes actividades económicas.

Para cada edición, aunque existe un equipo base que acompaña el recorrido nacional, buena parte de los empleos necesarios para desarrollar el evento se genera con habitantes de la ciudad sede. A esto se suma la participación de artistas, cantantes y agrupaciones musicales locales, que encuentran un espacio para mostrar su trabajo.

En términos económicos, Orozco explicó que la derrama asociada a CORREMITIERRA puede rondar los 20 millones de dólares. Una cifra que, según aclaró, no corresponde a los ingresos de la empresa organizadora, sino al movimiento económico que generan los participantes y sus acompañantes en sectores como hotelería, restaurantes, transporte y comercio.

La elección del recorrido en Bogotá también responde a esa intención de trabajar conjuntamente con las autoridades. Para esta edición se diseñó una ruta en coordinación con el Distrito, que tendrá como punto de partida el Simón Bolívar y finalizará en la zona de la Biblioteca Virgilio Barco. Los recorridos más largos también transitarán por la avenida El Dorado, en dirección al aeropuerto.

Más allá de la experiencia y los elementos que acompañan cada edición, uno de los mensajes que la organización quiere posicionar tiene que ver con la práctica responsable del deporte. La campaña "Tu vida vale mucho más que una carrera" busca sensibilizar a los participantes sobre la importancia de conocer sus capacidades físicas, realizarse los exámenes médicos correspondientes y evitar esfuerzos que puedan comprometer su salud.

Orozco reconoció que la organización dispone de garantías logísticas y médicas para atender eventuales emergencias, incluso por encima de los requerimientos de las autoridades. Sin embargo, insistió en que también es fundamental que cada corredor asuma la responsabilidad de cuidar su cuerpo.

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"Hay que evitar esas tendencias de redes sociales en las que hay que entregar mucho más de lo que el cuerpo les puede dar y llegar gateando a la meta. Eso para nosotros no es nada de qué sentirse orgulloso, porque es poner su vida en riesgo", manifestó.

La idea es que los participantes disfruten la experiencia y puedan regresar a casa con ganas de seguir haciendo ejercicio. Una filosofía que también se conecta con la campaña de este año, "All You Need Is Run", que destaca los beneficios del running para el estado de ánimo, la salud y el bienestar personal.

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Esa invitación se extiende a personas de diferentes edades y condiciones. La carrera contempla categorías para hombres y mujeres desde los 15 años, además de permitir la participación de menores en los 5K con la autorización correspondiente de sus tutores. También cuenta con espacios para corredores en silla de ruedas y personas con discapacidad que estén preparadas para asumir el recorrido.

Una apuesta por seguir creciendo

Para esta edición en Bogotá, los participantes podrán elegir entre cinco colores de camiseta —azul, amarillo, morado, rosado y verde—, una novedad que permite que cada corredor seleccione su diseño favorito durante la entrega de kits, independientemente de la distancia en la que participe.

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Las prendas son confeccionadas con telas de origen colombiano y hacen parte de una propuesta que también busca respaldar la industria nacional. La medalla conmemorativa, por su parte, tendrá como protagonista al león, símbolo de la fuerza y la capacidad de sacar lo mejor de cada persona.

Con esta edición, CORREMITIERRA cerrará un año de retos y experiencias en diferentes regiones del país, mientras comienza a preparar su calendario de 2027. Su apuesta, más allá de sumar participantes, es seguir construyendo una identidad alrededor del deporte.

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