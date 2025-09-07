De la casilla 21 al noveno puesto: la gran carrera de Sebastián Montoya en Monza

El piloto colombiano de Fórmula 2 firmó una gran remontada en el GP de Italia. Tras largar 21, Sebastián Montoya acabó noveno en Monza y se mantiene en el top 10 del campeonato. Foto: Prema Racing

El Gran Premio de Italia de Fórmula 2 dejó un balance positivo para Sebastián Montoya, quien volvió a sumar puntos tras un par de fines de semana sin hacerlo. El piloto colombiano, de 20 años, fue protagonista en el GP de Monza 2025 gracias a dos sólidas remontadas que lo mantienen dentro del top 10 de la clasificación del Mundial de F2.

En la carrera sprint de Monza, disputada el sábado, Montoya finalizó en la décima posición tras escalar varios lugares desde el fondo. Pero el mejor resultado llegó el domingo en la prueba principal, cuando, pese a largar desde la casilla 21 por problemas mecánicos en la clasificación, cruzó la meta en el noveno puesto, asegurando dos puntos clave en la Fórmula 2.

El fin de semana en Monza no fue sencillo. Hubo tres apariciones del safety car y dos relanzamientos polémicos que marcaron la competencia. Además, Montoya tuvo que sobreponerse a un toque en la parte trasera de su monoplaza por parte de Amaury Cordeel. Aun con estas dificultades, el colombiano mostró consistencia y mantuvo un ritmo competitivo hasta el final.

La victoria del GP de Italia de Fórmula 2 fue para el británico Luke Browning, quien partió desde la pole position y consiguió su primer triunfo en la categoría. El podio lo completaron Joshua Dürksen, tercero pero bajo investigación por una maniobra en frenada, y el español Pepe Martí, también protagonista de una gran remontada.

Con los puntos obtenidos en Monza, Sebastián Montoya rompió una racha de dos grandes premios sin sumar. Ahora se ubica noveno en la clasificación general de la F2 con 74 puntos, a solo siete unidades del octavo lugar. Su mejor actuación de la temporada sigue siendo el segundo puesto en el GP de Barcelona, donde sumó 18 puntos. En lo alto de la tabla, el líder es Leonardo Fornaroli con 174 unidades, seguido de Browning (153) y Richard Verschoor (144).

El próximo reto para Montoya será el GP de Azerbaiyán en Bakú, que se disputará del 21 al 23 de septiembre. Tras esa cita, únicamente quedarán dos grandes premios para definir el Mundial de Fórmula 2 2025, donde el colombiano buscará cerrar la temporada dentro de los mejores ocho pilotos del campeonato.

