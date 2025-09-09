Así fue la nueva válida de la Copa Antioquia de MTB

La Copa de MTB en Antioquia. Foto: Liga de Ciclismo de Antioquia

La Copa Antioquia de MTB vivió este domingo en Yolombó su quinta válida del calendario 2025. La jornada reunió a más de 140 ciclistas de municipios como Amagá, El Retiro, Cañasgordas, Caldas, Abejorral, El Carmen de Viboral, Girardota, Yarumal y el anfitrión Yolombó, en un circuito de 2,7 kilómetros caracterizado por curvas, saltos, desniveles y tramos de barro que exigieron técnica y resistencia en todos los niveles.

El evento contó con la participación de clubes de peso como Tourmalet, Bike2Go, Specialized Medellín y GW Erco Shimano, y se disputaron competencias desde push bikes infantiles hasta categorías máster.

Entre los resultados destacados estuvieron los triunfos de Sammy Liseth García Tabares (Infantil A Damas), Antonia Rivera Rodríguez (Infantil B Damas), Jhonnatan Botero (Junior, GW Shimano Erco), Jonathan Puerta Uribe (Open, Specialized Medellín) y Diego Mauricio Rojas Ruiz (Senior, Bicitienda Yarumal).

La organización y el acompañamiento de la comunidad local marcaron la jornada, que dejó a Yolombó como epicentro del ciclomontañismo antioqueño.

Con la masiva participación y la mezcla de semillero y experiencia, la Copa Antioquia de MTB seguirá su curso con la sexta válida, que dará continuidad al calendario departamental en las próximas semanas.

