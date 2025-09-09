No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Ciclismo

Así fue la nueva válida de la Copa Antioquia de MTB

Este fin de semana, en Yolombó, se realizó la quinta para de esta competición, clave para el ciclismo juvenil.

Redacción Deportes
09 de septiembre de 2025 - 12:35 p. m.
La Copa de MTB en Antioquia.
La Copa de MTB en Antioquia.
Foto: Liga de Ciclismo de Antioquia
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Copa Antioquia de MTB vivió este domingo en Yolombó su quinta válida del calendario 2025. La jornada reunió a más de 140 ciclistas de municipios como Amagá, El Retiro, Cañasgordas, Caldas, Abejorral, El Carmen de Viboral, Girardota, Yarumal y el anfitrión Yolombó, en un circuito de 2,7 kilómetros caracterizado por curvas, saltos, desniveles y tramos de barro que exigieron técnica y resistencia en todos los niveles.

El evento contó con la participación de clubes de peso como Tourmalet, Bike2Go, Specialized Medellín y GW Erco Shimano, y se disputaron competencias desde push bikes infantiles hasta categorías máster.

Vínculos relacionados

Esta sería la titular de Colombia contra Venezuela: la selección iría con cambios
Fernando Batista, DT de Venezuela: “Será como una final de Mundial para nosotros”
“Nos tocó la lotería”: Racing de Santander presentó a Gustavo Puerta en España

Entre los resultados destacados estuvieron los triunfos de Sammy Liseth García Tabares (Infantil A Damas), Antonia Rivera Rodríguez (Infantil B Damas), Jhonnatan Botero (Junior, GW Shimano Erco), Jonathan Puerta Uribe (Open, Specialized Medellín) y Diego Mauricio Rojas Ruiz (Senior, Bicitienda Yarumal).

La organización y el acompañamiento de la comunidad local marcaron la jornada, que dejó a Yolombó como epicentro del ciclomontañismo antioqueño.

Con la masiva participación y la mezcla de semillero y experiencia, la Copa Antioquia de MTB seguirá su curso con la sexta válida, que dará continuidad al calendario departamental en las próximas semanas.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

MTB

Copa de MTB

Ciclismo

Ciclismo colombiano

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar