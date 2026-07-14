España vuelve a una final del Mundial 16 años después: esta es la historia que busca ampliar

Jugadores de la selección de España. Foto: EFE - ALBERT PENA

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España volvió a instalarse entre las dos mejores selecciones del planeta. Tras derrotar a Francia por 2-0 en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el equipo dirigido por Luis de la Fuente aseguró su presencia en la segunda final mundialista de su historia y quedó a un partido de conquistar su segunda estrella.

El conjunto español selló su clasificación gracias a los goles de Mikel Oyarzábal y Pedro Porro, en un encuentro en el que mostró solidez defensiva y contundencia en ataque para dejar en el camino a una de las grandes favoritas del torneo. Ahora, la roja espera por el ganador de la otra semifinal para conocer a su rival en la definición del campeonato.

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La historia de España en las Copas del Mundo

La única vez que España había disputado una final del Mundial fue en Sudáfrica 2010. Aquella generación, considerada una de las mejores de todos los tiempos, derrotó 1-0 a Países Bajos gracias al histórico gol de Andrés Iniesta en el minuto 116 de la prórroga, conquistando así el primer título mundial de su historia.

Antes de esa consagración, el mejor resultado de España en una Copa del Mundo había sido el cuarto lugar obtenido en Brasil 1950. En aquella edición no existía una final única, ya que el campeón se definía mediante un cuadrangular entre las mejores selecciones del torneo.

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España vuelve a una final del Mundo luego de 16 años

Con su clasificación a la final de 2026, España rompe una espera de 16 años para volver a disputar el partido más importante del fútbol mundial. Además, deja atrás una curiosa estadística que compartía con Inglaterra: ambas selecciones habían ganado un solo Mundial y solo habían disputado una final. Ahora, la Roja suma su segunda presencia en una definición por el título.

Ahora, la selección española buscará repetir la hazaña conseguida hace 16 años y sumar el segundo Mundial de su historia. Contra un rival aún por definir, la roja tendrá la oportunidad de confirmar el gran momento que atraviesa y consolidarse, una vez más, entre las grandes potencias del fútbol internacional.

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