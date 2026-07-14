Mundial 2026: ¿habrá partido por el tercer puesto? Fecha, horario, sede y premios

Kylian Mbappe, jugador de Francia. Foto: EFE - CHRISTOPHER NEUNDORF

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Mundial de 2026 no solo coronará a un nuevo campeón del mundo, sino que también definirá qué selección se quedará con el tercer lugar del torneo. Como ha sido tradición en la Copa del Mundo, la FIFA mantendrá el partido por el tercer y cuarto puesto, un compromiso que reúne a los dos equipos derrotados en las semifinales.

Este encuentro se disputará el sábado 18 de julio, un día antes de la gran final, y tendrá como escenario el Hard Rock Stadium de Miami, uno de los estadios más importantes de la competición y que también ha albergado partidos de la fase final del certamen.

Las dos selecciones que caigan en las semifinales serán las encargadas de disputar este compromiso —francia espera a conocer su rival—, que además de cerrar su participación en el Mundial les permitirá luchar por un lugar en el podio. El ganador se llevará la medalla de bronce, mientras que el equipo derrotado finalizará el torneo en la cuarta posición y recibirá un diploma como reconocimiento a su desempeño.

Le puede interesar: España eliminó a Francia y jugará la gran final del Mundial 2026: vea los goles del partido

El partido por el tercer puesto comenzará 4:00 p. m. (hora de Colombia), ofreciendo una última oportunidad para que ambas selecciones cierren su participación con una victoria antes de la final del domingo.

Además del prestigio deportivo, el encuentro también representa un importante incentivo económico. Para esta edición del Mundial, la FIFA incrementó los premios destinados a las selecciones participantes en las últimas fases del torneo. La selección que consiga el tercer lugar recibirá cerca de 25,5 millones de euros, mientras que el equipo que termine en la cuarta posición obtendrá aproximadamente 23,6 millones de euros.

Con la final programada para el domingo 19 de julio, el duelo por el tercer puesto servirá como el penúltimo partido del Mundial 2026 y definirá cuál de las dos selecciones semifinalistas se despedirá de la competición con una victoria y un lugar en el podio de la Copa del Mundo.

Le puede interesar: Así será la undécima etapa del Tour de Francia 2026: recorrido, altimetría y dónde ver

Fecha, hora y dónde ver en vivo el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

Partido: Francia vs. perdedor de la semifinal entre Inglaterra y Argentina.

Fecha: Sábado 18 de julio de 2026.

Estadio: Hard Rock Stadium, Miami (Estados Unidos).

Hora en Colombia: 4:00 p. m.

Dónde ver en Colombia: Caracol Televisión, RCN Televisión, DSports, DGO y Paramount+.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador