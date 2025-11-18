Deportista del Año 2025: la lista completa de nominados y cómo puede votar

Algunos de los mejores deportistas de Colombia en 2025. Foto: Archivo Particular

Todo está listo para la ceremonia del Deportista del Año de El Espectador y Movistar, el galardón más prestigioso del deporte colombiano que celebra a los atletas más destacados de la temporada. Este año, el premio cumple 65 años de historia ininterrumpida desde 1960, consolidándose como un referente del reconocimiento al talento, la disciplina y los logros que han marcado el rumbo del deporte nacional.

Ya se conocen los nominados en las distintas categorías que integran esta edición del galardón, entre ellos figuras consagradas y nuevas promesas del deporte colombiano.

La ceremonia se realizará en Bogotá, en un escenario que reunirá a atletas, entrenadores, dirigentes y leyendas del deporte nacional.

Además, ya están abiertas las votaciones del público para elegir al Deportista del Año por elección popular, un reconocimiento especial que permite a los aficionados participar activamente en esta celebración histórica.

La lista completa de los nominados al premio de El Deportista del Año

Candidatos mayores

Natalia Linares, atleta Sebastián Muñoz, golfista Gabriela Rueda, patinadora de velocidad María Fernanda Timms, patinadora de velocidad Juan Jacobo Mantilla, patinador de velocidad Luis Díaz, futbolista Mayra Ramírez, futbolista Valeria Arboleda, boxeadora Ángel Barajas, gimnasta artístico Jeison López, pesista Brayan Carreño, patinador artístico Stefany Cuadrado, ciclista de pista

Candidatos juvenil

Kollin Castro, patinadora de velocidad Tomás Restrepo, golfista Camilo Vera, gimnasta artístico Nicole Mancilla, futsalista Nicolás Olivera, ciclista de pista José Eber González, levantador de pesas Sebastián Olivares, levantamiento de pesas Sebastián Montoya, piloto de carreras de velocidad Isabella Bedoya, nadadora Luisa Agudelo, futbolista

Candidatos paralímpicos

Angélica Bernal, tenista en silla de ruedas Angie Nicoll Mejía, paratleta José Gregorio Lemos, paratleta Karen Palomeque, paratleta Mayerli Buitrago Ariza, paratleta Francisco Sanclemente, paratleta Carlos Daniel Serrano, paranadador Nelson Crispín, paranadador Carolina Munevar, paraciclista Selección masculina de baloncesto en silla de ruedas.

Candidatos a Entrenador del año

Elías del Valle, entrenador selección de patinaje

Martín Suárez, entrenador de Natalia Linares

Luis Arrieta, seleccionador nacional levantamiento de pesas

César Torres, seleccionador sub-20 de fútbol

Candidatos a Dirigente del año

Alberto Herrera Ayala - Fedepatín

William Peña - Fedepesas

Jorge Soto - FECNA

Ramón Jesurún - Fedefútbol

Candidatos a Equipo del año

Selección femenina de fútbol de mayores

Selección femenina de baloncesto

Selección de patinaje

Selección sub- 20 masculina de fútbol

Deportivo Cali Femenino

Así puede votar por su favorito

La audiencia de El Espectador ya puede participar en la elección del Deportista del Año por votación popular, apoyando a su atleta favorito a través del siguiente enlace disponible en la web del diario. La votación se activará este 31 de octubre.

Es una oportunidad para que los lectores se sumen a la historia de este galardón y elijan al deportista que más los inspiró durante la temporada.

Fecha y lugar de la ceremonia del Deportista del Año 2025

La ceremonia del Deportista del Año de El Espectador y Movistar se celebrará el 1° de diciembre en el moderno edificio UCompensar de la Avenida 68, en Bogotá.

Será una tarde especial en la que se reunirán los mejores deportistas y atletas del país, junto a entrenadores, dirigentes y figuras históricas del deporte colombiano, para rendir homenaje al esfuerzo, la excelencia y la inspiración que han marcado la temporada.

El Gamer del Año, por primera vez en la historia

El Gamer del Año es una categoría inédita dentro del Deportista del Año de El Espectador y Movistar, creada en alianza con el Movistar Game Club para reconocer al mejor jugador del ecosistema competitivo de videojuegos en Colombia.

Esta iniciativa marca un hito al integrar por primera vez el mundo de los esports al escenario del deporte tradicional, celebrando el talento, la disciplina y la estrategia de una comunidad joven y apasionada.

Con este premio, El Espectador busca visibilizar el potencial de los jugadores profesionales de videojuegos y reafirmar que el rendimiento competitivo, la constancia y la preparación también forman parte del universo deportivo contemporáneo.

El torneo que definirá al primer Gamer del Año en Colombia se ha desarrollado a lo largo de ocho torneos clasificatorios entre agosto y octubre de 2025, bajo un formato de eliminación directa que otorga puntos a los mejores jugadores.

Los 16 finalistas con mayor puntaje disputarán la gran final en noviembre, en una competencia que abarcará múltiples plataformas y géneros —desde League of Legends y Valorant hasta FIFA 25 y Call of Duty Mobile—, evaluados por jueces expertos.

Con esta apuesta, El Espectador y Movistar inauguran un reconocimiento histórico que tiende un puente entre generaciones y consolida a los esports como una disciplina profesional con espacio propio en el deporte colombiano.

Así fue la ceremonia en 2024

El gran ganador del Deportista del Año 2024 fue Ángel Barajas, quien recibió el máximo reconocimiento gracias a su histórica medalla de plata en la barra fija de los Juegos Olímpicos de París, el primer podio olímpico en la historia de la gimnasia colombiana. Su entrenador, Jairo Ruiz, también fue premiado como el mejor entrenador del año por su trabajo en la formación de nuevas generaciones y por haber sido pieza clave en ese logro.

En la categoría paralímpica, Karen Palomeque repitió como ganadora por segundo año consecutivo tras obtener dos medallas de oro y una de bronce en los Juegos Paralímpicos, mientras que David Alonso, campeón mundial de Moto3, fue reconocido como el mejor deportista juvenil del año. El premio a la revelación del año fue para Queen Saray Villegas, quien alcanzó un histórico cuarto lugar en BMX Freestyle durante los Olímpicos.

La selección Colombia masculina de fútbol, dirigida por Néstor Lorenzo, fue elegida mejor equipo del año por su subcampeonato en la Copa América 2024. Rigoberto Urán recibió el galardón a Vida y Obra por su trayectoria en el ciclismo, y Fortaleza CEIF fue distinguido con el premio Guillermo Cano al Juego Limpio por sus iniciativas en favor de la convivencia en el deporte. Además, se rindieron homenajes especiales a Acolfutpro, por sus 20 años de defensa de los derechos de los futbolistas, y a la Fedefútbol, por su centenario.

