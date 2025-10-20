María Angélica Bernal, la fuerza que hizo historia en Wimbledon

Angélica Bernal: el sueño que rueda sobre las canchas más importantes del mundo Foto: ITF

A los 30 años, María Angélica Bernal vive el punto más alto de su carrera. Este año, en la cancha central de Wimbledon, escribió una página inolvidable para el tenis colombiano: disputó la final de dobles en silla de ruedas junto a la francesa Ksenia Chasteau y se convirtió en subcampeona de uno de los torneos más prestigiosos del planeta. Aunque el título se escapó, su actuación marcó un antes y un después para el deporte paralímpico del país.

Su historia, sin embargo, comenzó mucho antes de esa tarde en Londres. Bernal nació en Bogotá con focomelia, una condición congénita que impidió el desarrollo de su pierna derecha. Desde niña, su padre, Miguel Ángel, la impulsó a moverse, a buscar libertad a través del deporte. Probó con patinaje, voleibol y tenis. Pero las prótesis no estaban hechas para correr, y llegar a cada bola parecía imposible.

Todo cambió cuando, a los 11 años, asistió a una clínica de la Federación Internacional de Tenis en Bogotá. Allí descubrió la silla de ruedas como aliada, no como límite.

La primera vez que se sentó en una, sintió libertad. Dos meses después ganó su primer torneo internacional en Argentina y decidió ser tenista profesional. Desde entonces, su vida fue una combinación de viajes, entrenamientos y disciplina. La exigencia se volvió parte de su carácter.

El ascenso fue vertiginoso. Cuando no existía categoría femenina en Colombia, compitió contra hombres. Su talento abrió el camino para otras jugadoras y pronto llegó su primer título juvenil en Francia. Desde entonces ha representado al país en cuatro Juegos Paralímpicos: Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024, donde hizo historia al ganar el primer partido de una colombiana en el torneo y obtener diploma paralímpico.

En el circuito profesional ha disputado los cuatro Grand Slams, cada uno con retos distintos. En el US Open debutó en 2020 con semifinales. En Roland Garros jugó ante una cancha repleta, y en Wimbledon encontró su consagración.

Ese logro la unió a una lista selecta de colombianos finalistas en Wimbledon, junto a Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Es la primera tenista nacional en silla de ruedas en disputar los cuatro grandes torneos y llegar a una final en el templo del tenis.

Este año ha disputado tres finales y ganó una en sencillos, sumando 34 títulos profesionales. Es novena en el ranking mundial, tanto en individual como en dobles, y la única colombiana que ha ingresado al top 10 de la historia.

Fuera de la cancha, impulsa Semillas sin Barrera, escuela que brinda acceso al tenis a niños con discapacidad. Desde allí, inspira nuevas generaciones con la convicción de que el deporte transforma vidas.

Deportista del año 2025

Angélica Bernal es una de las nominadas en la ceremonia del Deportista del Año de El Espectador y Movistar, que se realizará el lunes 1° de diciembre en el edificio de la UCompensar, en Bogotá, en donde esta casa editorial premiará a los mejores atletas de la temporada, como lo ha hecho ininterrumpidamente desde 1960, en la ceremonia más prestigiosa y tradicional de la actividad física en el país.

Homenajearemos a los deportistas más destacados en las categorías Mayores, Juvenil y Paralímpica, así como a los mejores entrenadores y dirigentes. Premiaremos por primera vez la categoría “Gamer” y también entregaremos el premio al Juego Limpio Guillermo Cano, de especial significado para El Espectador.

