EN VIVO | Deportista del Año 2025, siga el minuto a minuto de la ceremonia de premiación

Kevin Stiven Ramírez Quintero
01 de diciembre de 2025 - 04:01 p. m.
Todo está listo para la ceremonia del Deportista del Año 2025, la edición número 65 del premio que El Espectador y Movistar entregan desde hace más de seis décadas para reconocer a los protagonistas más sobresalientes del deporte colombiano.

Este lunes, en Bogotá, el país volverá a encontrarse con sus atletas, entrenadores y equipos en una gala que combina tradición, historia y la evolución constante del deporte nacional.

Este lunes 1° de diciembre se entrega el premio desde las 11:00 a.m. desde la nueva sede de la UCompensar en Bogotá.

Siga el minuto a minuto de la gala de premiación

Actualización claveHace 5 horas

En pocos minutos arranca la premiación

Los deportistas ya están en la UCompensar y, en pocos minutos, arrancará la ceremonia.

Hace 5 horas

Estos son los nominados de la edición 2025

Candidatos mayores

  • Natalia Linares, atleta
  • Sebastián Muñoz, golfista
  • Gabriela Rueda, patinadora de velocidad
  • María Fernanda Timms, patinadora de velocidad
  • Juan Jacobo Mantilla, patinador de velocidad
  • Luis Díaz, futbolista
  • Mayra Ramírez, futbolista
  • Valeria Arboleda, boxeadora
  • Ángel Barajas, gimnasta artístico
  • Jeison López, pesista
  • Brayan Carreño, patinador artístico
  • Stefany Cuadrado, ciclista de pista

Candidatos juvenil

  • Kollin Castro, patinadora de velocidad
  • Tomás Restrepo, golfista
  • Camilo Vera, gimnasta artístico
  • Nicole Mancilla, futsalista
  • Nicolás Olivera, ciclista de pista
  • José Eber González, levantador de pesas
  • Sebastián Olivares, levantamiento de pesas
  • Sebastián Montoya, piloto de carreras de velocidad
  • Isabella Bedoya, nadadora
  • Luisa Agudelo, futbolista

Candidatos paralímpicos

  • Angélica Bernal, tenista en silla de ruedas
  • Angie Nicoll Mejía, paratleta
  • José Gregorio Lemos, paratleta
  • Karen Palomeque, paratleta
  • Mayerli Buitrago Ariza, paratleta
  • Francisco Sanclemente, paratleta
  • Carlos Daniel Serrano, paranadador
  • Nelson Crispín, paranadador
  • Carolina Munevar, paraciclista
  • Selección masculina de baloncesto en silla de ruedas

Candidatos a Entrenador del año

  • Elías del Valle, selección de patinaje
  • Martín Suárez, entrenador de Natalia Linares
  • Luis Arrieta, selección de pesas
  • César Torres, selección sub-20 de fútbol

Candidatos a Dirigente del año

  • Alberto Herrera Ayala – Fedepatín
  • William Peña – Fedepesas
  • Jorge Soto – FECNA
  • Ramón Jesurún – Fedefútbol

Candidatos a Equipo del año

  • Selección femenina de fútbol de mayores
  • Selección femenina de baloncesto
  • Selección de patinaje
  • Selección sub-20 masculina de fútbol
  • Deportivo Cali Femenino
Actualización claveHace 5 horas

¿Por qué es tan importante este premio?

El Deportista del Año es el reconocimiento con mayor prestigio y tradición del deporte colombiano. Ningún otro galardón en el país ha acumulado 65 años de historia ininterrumpida, convirtiéndose en un referente que trasciende temporadas y generaciones. Este premio no solo distingue el rendimiento deportivo, sino que también celebra los valores, la constancia y la trayectoria que han marcado el rumbo del deporte nacional.

El premio nació como una propuesta del periodista Mike Forero Nougués, director de la sección deportiva de El Espectador, quien en 1960 quiso impulsar la actividad física y abrir un espacio para que el país reconociera públicamente a sus mejores deportistas. Lo que comenzó como una iniciativa editorial, terminó por convertirse en la ceremonia deportiva más importante del país.

