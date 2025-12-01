EN VIVO | Deportista del Año 2025, siga el minuto a minuto de la ceremonia de premiación

Resume e infórmame rápido

Todo está listo para la ceremonia del Deportista del Año 2025, la edición número 65 del premio que El Espectador y Movistar entregan desde hace más de seis décadas para reconocer a los protagonistas más sobresalientes del deporte colombiano.

Este lunes, en Bogotá, el país volverá a encontrarse con sus atletas, entrenadores y equipos en una gala que combina tradición, historia y la evolución constante del deporte nacional.

Este lunes 1° de diciembre se entrega el premio desde las 11:00 a.m. desde la nueva sede de la UCompensar en Bogotá.

Siga el minuto a minuto de la gala de premiación

Los deportistas ya están en la UCompensar y, en pocos minutos, arrancará la ceremonia.

Candidatos mayores

Natalia Linares, atleta

Sebastián Muñoz, golfista

Gabriela Rueda, patinadora de velocidad

María Fernanda Timms, patinadora de velocidad

Juan Jacobo Mantilla, patinador de velocidad

Luis Díaz, futbolista

Mayra Ramírez, futbolista

Valeria Arboleda, boxeadora

Ángel Barajas, gimnasta artístico

Jeison López, pesista

Brayan Carreño, patinador artístico

Stefany Cuadrado, ciclista de pista

Candidatos juvenil

Kollin Castro, patinadora de velocidad

Tomás Restrepo, golfista

Camilo Vera, gimnasta artístico

Nicole Mancilla, futsalista

Nicolás Olivera, ciclista de pista

José Eber González, levantador de pesas

Sebastián Olivares, levantamiento de pesas

Sebastián Montoya, piloto de carreras de velocidad

Isabella Bedoya, nadadora

Luisa Agudelo, futbolista

Candidatos paralímpicos

Angélica Bernal, tenista en silla de ruedas

Angie Nicoll Mejía, paratleta

José Gregorio Lemos, paratleta

Karen Palomeque, paratleta

Mayerli Buitrago Ariza, paratleta

Francisco Sanclemente, paratleta

Carlos Daniel Serrano, paranadador

Nelson Crispín, paranadador

Carolina Munevar, paraciclista

Selección masculina de baloncesto en silla de ruedas

Candidatos a Entrenador del año

Elías del Valle, selección de patinaje

Martín Suárez, entrenador de Natalia Linares

Luis Arrieta, selección de pesas

César Torres, selección sub-20 de fútbol

Candidatos a Dirigente del año

Alberto Herrera Ayala – Fedepatín

William Peña – Fedepesas

Jorge Soto – FECNA

Ramón Jesurún – Fedefútbol

Candidatos a Equipo del año

Selección femenina de fútbol de mayores

Selección femenina de baloncesto

Selección de patinaje

Selección sub-20 masculina de fútbol

Deportivo Cali Femenino

El Deportista del Año es el reconocimiento con mayor prestigio y tradición del deporte colombiano. Ningún otro galardón en el país ha acumulado 65 años de historia ininterrumpida, convirtiéndose en un referente que trasciende temporadas y generaciones. Este premio no solo distingue el rendimiento deportivo, sino que también celebra los valores, la constancia y la trayectoria que han marcado el rumbo del deporte nacional.

El premio nació como una propuesta del periodista Mike Forero Nougués, director de la sección deportiva de El Espectador, quien en 1960 quiso impulsar la actividad física y abrir un espacio para que el país reconociera públicamente a sus mejores deportistas. Lo que comenzó como una iniciativa editorial, terminó por convertirse en la ceremonia deportiva más importante del país.

