¡Adiós al Mundial! Argentina venció a Colombia y la dejó fuera del Mundial Femenino de Futsal

Las jugadoras de Colombia se alinean para una foto de equipo antes del partido del Grupo B de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA entre Colombia y Canadá en el PhilSports Arena el 22 de noviembre de 2025 en Manila, Filipinas. Foto: FIFA via Getty Images - Ezra Acayan - FIFA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia cayó 4-1 contra Argentina y quedó eliminada en los cuartos de final del primer Mundial Femenino de Futsal, disputado en el PhilSports Arena de Filipinas.

Argentina tomó ventaja rápidamente: Carina Núñez abrió el marcador y Lucía Rossi amplió la diferencia con un doblete en apenas ocho minutos.

Sin embargo, la tricolor reaccionó, tomó la pelota y consiguió el descuento al minuto 11 gracias a Laura Bustos. El primer tiempo terminó 3-1 a favor de las argentinas.

Puede leer: Así quedaron los cuadrangulares de la Liga BetPlay tras victoria de Junior sobre Nacional

En la segunda mitad, Colombia salió decidida a revertir el resultado, pero se encontró con una defensa sólida.

Pese al esfuerzo y dominio del balón, la albiceleste volvió a golpear con un tanto de Silvina Nava, sellando el 4-1 definitivo. Aquí puede revivir el partido.

Le recomendamos: El Espectador está listo para celebrar los 65 años de su Deportista del Año

Adiós al Mundial Femenino de Futsal

Con este resultado, Colombia se despide luego de vencer 2-0 a Canadá y 4-1 a Tailandia, y de caer 5-1 ante España en la fase de grupos. En los cuartos de final, su sueño mundialista llegó a su fin frente a una sólida selección de Argentina.

Argentina, por su parte, sigue con puntaje perfecto tras cuatro victorias consecutivas y enfrentará en semifinales al ganador del duelo entre Portugal e Italia. La otra llave la disputarán los vencedores de los cruces España vs. Marruecos y Brasil vs. Japón.

Lo más leído: Todo lo que debe saber de El Deportista del Año 2025: ¿a qué hora es y qué se premia?

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador