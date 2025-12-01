Ramón Jesurún, dirigente del año para El Espectador y Movistar: sus logros y los retos que vienen

Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), en entrevista. Foto: Óscar Pérez

Ramón Jesurún recibió este lunes el premio a Dirigente del Año en la ceremonia número 65 de El Deportista del Año de El Espectador y Movistar, un reconocimiento que corona uno de un año muy exitoso. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol obtuvo este galardón gracias a los resultados sin precedentes alcanzados por las selecciones nacionales en todas sus categorías, un logro que respalda su gestión.

El 2025 fue un año que situó a la Federación en un nivel competitivo excepcional. Bajo la presidencia de Jesurún, Colombia logró clasificar cinco selecciones a Mundiales de la FIFA en un mismo calendario, un hecho que solo Brasil y Paraguay habían conseguido en Conmebol. La selección femenina de futsal estuvo en el certamen que se juega en Filipinas; el equipo Sub-20 masculino cerró su participación con un destacado tercer puesto en Chile; el Sub-17 femenino avanzó a octavos de final en Marruecos; y el Sub-17 masculino compitió hasta dieciseisavos en Catar.

El hito mayor, sin embargo, llegó con la clasificación de la selección absoluta masculina al Mundial de 2026. Después de un arranque de eliminatorias lleno de dudas, Colombia enderezó su camino con autoridad y aseguró el cupo con anticipación, cerrando el año con un panorama estable, resultados convincentes y una proyección clara hacia Norteamérica.

La selección femenina de mayores, además, ya está clasificada a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y lidera con puntaje perfecto las eliminatorias femeninas rumbo al Mundial 2027, ampliando así el espectro de logros institucionales.

Para Jesurún, estos resultados no solo validan un proyecto deportivo, sino que confirman que la estructura administrativa y financiera de la Federación logró sostener un modelo capaz de rendir en múltiples frentes. Los avances en infraestructura, planificación de calendarios, inversión en divisiones menores y continuidad de los cuerpos técnicos han permitido que la selección masculina vuelva a un Mundial tras el golpe de quedarse afuera en 2022 y que las categorías juveniles mantengan una presencia constante entre las mejores del mundo.

El reto que aparece ahora en el horizonte es enorme: el Mundial de 2026, un torneo ampliado, competitivo y exigente que obligará a la Federación y al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo a sostener el crecimiento mostrado este año.

