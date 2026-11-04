 

Downhill inline: Colombia hizo historia con un podio completamente colombiano

Bajar una carretera a más de 100 kilómetros por hora sobre unos patines exige velocidad, técnica y nervios de acero. En el downhill inline, Colombia demostró que está entre las mejores del mundo: tres deportistas ocuparon el podio masculino de los World Skate Games de Asunción y Alef Torres consiguió su segundo título mundial consecutivo. Así se vive y se compite en una disciplina en la que cada curva puede cambiarlo todo.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Diego Alejandro Daza Gómez

Alejandro Ballén

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