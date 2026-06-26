Duelo histórico para Camila Osorio: enfrentará a Serena Williams en los dobles de Wimbledon

La cucuteña protagonizará uno de los cruces más llamativos del torneo al enfrentar a Serena y Venus Williams en dobles. Foto: Agencias EFE – AFP

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Camila Osorio, Emiliana Arango y Nicolás Mejía ya conocen el camino que tendrán en Wimbledon. Los tres tenistas colombianos disputarán el cuadro principal del tradicional Grand Slam sobre césped en Londres, con el objetivo de avanzar rondas y protagonizar una destacada actuación en uno de los torneos más importantes del calendario.

La competencia se celebrará desde el lunes 29 de junio hasta el domingo 12 de julio en las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club en Londres.

El reto de Camila Osorio

Camila Osorio afrontará su sexta participación en Wimbledon con la misión de superar su mejor actuación en el torneo, la tercera ronda alcanzada en 2021.

La colombiana debutará frente a la suiza Simona Waltert, rival a la que nunca ha enfrentado en el circuito WTA. Osorio llega a Londres luego de una preparación complicada sobre césped, ya que no ha conseguido victorias en esta superficie durante la temporada tras quedar eliminada en la primera ronda de la fase clasificatoria del WTA 250 de Eastbourne.

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Si logra avanzar, el panorama se exigirá considerablemente. En una eventual segunda ronda podría encontrarse con la checa Linda Noskova, actual número 10 del ranking WTA y novena preclasificada del torneo. La europea llega con un presente particular, luego de conquistar recientemente el WTA 500 de Berlín antes de despedirse en la primera ronda del WTA 500 de Bad Homburg.

Además de su participación en sencillos, Osorio también competirá en dobles junto a la argentina Solana Sierra. Ambas tendrán un estreno de alto perfil al enfrentar a las estadounidenses Serena Williams y Venus Williams en uno de los partidos más llamativos de la primera ronda. Para Camila, medirse frente a ellas representa uno de los momentos más emblemáticos de su carrera y un hecho histórico para el tenis colombiano.

El debut de la colombiana en sencillos está previsto para el martes 30 de junio, mientras que su estreno en dobles se realizará el 2 de julio, de acuerdo con la programación oficial de Wimbledon.

Emiliana Arango busca consolidar su regreso al top 100

Emiliana Arango disputará por segunda ocasión el cuadro principal de Wimbledon y comenzará su participación frente a la rusa Anastasia Gasanova, proveniente de la fase clasificatoria. Será el primer enfrentamiento entre ambas y se disputará el próximo lunes 29 de junio.

Para la rusa, esta será apenas su segunda aparición en el cuadro principal de un Grand Slam después de Roland Garros 2022 y buscará conseguir su primera victoria en esta instancia.

Arango, por su parte, intentará sumar el segundo triunfo de su carrera en un torneo major, luego del conseguido en Roland Garros 2025.

Si supera el debut, la colombiana tendría un duro desafío en la segunda ronda, donde aparece como posible rival la japonesa Naomi Osaka, actual número 15 del mundo y decimocuarta preclasificada, quien llega tras competir en el WTA 500 de Bad Homburg.

La antioqueña llega en un buen momento deportivo después de superar la fase clasificatoria del WTA 250 de Eastbourne y alcanzar la segunda ronda del torneo. Ese resultado le permitió asegurar los puntos necesarios para regresar al grupo de las 100 mejores tenistas del mundo en la próxima actualización del ranking.

Nicolás Mejía, el único colombiano en el cuadro masculino

En la rama masculina, Nicolás Mejía será el único representante colombiano en el cuadro principal del Grand Slam.

El bogotano debutará frente al paraguayo Daniel Vallejo, actual número 73 del ranking ATP, en un duelo inédito. Sobre el papel, aparece como un partido parejo entre dos jugadores que siguen acumulando experiencia en este tipo de escenarios y que llegan con poco recorrido sobre césped.

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Quien avance a la segunda ronda tendría un reto mucho mayor, pues enfrentaría al ganador del cruce entre Cameron Norrie, número 29 del mundo, y Michael Zheng, ubicado en la posición 153 del escalafón ATP.

Mejía llega con confianza después de completar una sobresaliente fase clasificatoria. En su recorrido venció al portugués Henrique Rocha en tres sets, posteriormente superó al brasileño Gustavo Heide por 6-4 y 6-3, y selló su clasificación con una contundente victoria sobre el australiano Christian Zuk, a quien derrotó con un triple 6-4 sin ceder un solo set.

El colombiano, cuyo mejor ranking fue el puesto 150 del mundo, alcanzado en abril de 2026 tras conquistar el Challenger de San Luis de Potosí, integra ahora el grupo de tenistas nacionales que han logrado disputar el cuadro principal de uno de los torneos más tradicionales del tenis mundial.

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