Jordania vs. Argentina: hora y dónde ver en vivo la última fecha del grupo J del Mundial

Lionel Messi celebra un gol este lunes 22 de junio, en un partido del grupo J del Mundial 2026 entre Argentina y Austria en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas, en Estados Unidos. Foto: EFE - Kenneth Fernandez

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Lejos de lo que fue la fase de grupos para la Argentina de Lionel Scaloni en Catar 2022, esta primera ronda de Norteamérica 2026 ha sido un paso de ensueño para el seleccionado argentino. Incluso ayudando a Lionel Messi a convertirse en el goleador histórico de los mundiales y de esta edición.

Sus dos triunfos sobre Argelia (3-0) y Austria (2-0), todos goles de Messi, lo clasificaron a los 16avos de final de la Copa del Mundo en el primer lugar de su zona. Por lo que, a priori, el cotejo contra Jordania no reviste mayor importancia que la de cumplir con el calendario de la Copa Mundial de la FIFA.

Sin embargo, los de Scaloni van en busca de romper un récord histórico en los mundiales para la Albiceleste. Eso sí, Jordania también intentará cerrar con dignidad su participación en el campeonato global, aunque al frente tenga a un triple campeón del mundo y al dueño actual de la corona de la cita orbital.

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Jordania y su primera experiencia mundialista

A pesar de su buen rendimiento frente a Austria y Argelia, abriendo el marcador en ambos encuentros, Jordania terminó perdiendo ambos compromisos y quedando anticipadamente eliminada de la Copa del Mundo.

Eso sí, no se le puede reporchar mucho a esta selección asiática, pues Norteamérica 2026 es apenas su primera experiencia mundialista. En el papel, era apenas lógico que no lograra superar la primera ronda del mundial.

Aun así, los jordanos buscarán darle batalla a los argentinos y, por qué no, arañar un punto, el primero de su historia en la Copa Mundial de la FIFA. Todo esto con el objetivo de aprender para una segunda oportunidad mundialista.

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Argentina en busca de la mejor fase de grupos de su historia

Aunque pareciera que Argentina no se juega nada contra la selección jordana, lo cierto es que esta generación podría imponer un nuevo récord en la Copa del Mundo: la mejor fase de grupos en la historia del seleccionado argentino.

Hasta el momento, Francia 1998 ha sido la mejor primera ronda de los argentinos en un mundial, con tres victorias, siete goles a favor y cero en contra. Una marca que la selección actual puede romper con un triunfo.

Más exactamente, con una victoria por 3-0 frente a Jordania, pues hasta el momento tiene una diferencia de gol de +5. No obstante, es posible que el DT gaucho presida de sus jugadores titulares y se decante por jugar con suplentes.

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Tabla de posiciones del grupo J: Mundial 2026

Selección PTS PJ DG 1 Argentina 6 2 +5 2 Austria 3 2 0 3 Argelia 3 2 -2 4 Jordania 0 2 -3

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Jordania vs. Argentina: hora y dónde ver en vivo

Fecha : sábado 27 de junio de 2026

Lugar : AT&T Stadium de Arlington, Dallas, en Estados Unidos

Hora : 9:00 p.m.

Canal: Win Sports, Disney+, DSports, DGO y Paramount+

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