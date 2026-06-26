Álvaro Montero tendría todo acordado para llegar a Boca Juniors después del Mundial

Álvaro Montero llegando al hotel de concentración previo al partido contra Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, México. Foto: EFE - ﻿SASHENKA GUTIERREZ

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De acuerdo con información emitida desde Argentina, el futuro de Álvaro Montero seguiría en el país gaucho, pero ya no en Vélez Sarsfield, sino en un gigante del fútbol sudamericano, Boca Juniors. Todo esto en medio de la participación del arquero colombiano en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según la prensa argentina, la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha de Agustín Marchesín habría acelerado la contratación del guardameta triolor de dos metros de estatura. Eso sí, Álvaro Montero no llegaría a ser titular, sino que alternaría la posición con el joven Leandro Brey.

Vale la pena decir que tras el despido de Claudio Úbeda este año, la dirección técnica del equipo xeneize quedó en manos de Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena. Incluso, no hay que olvidar que Boca sigue vigente en competencia internacional (Copa Sudamericana), además de sus partidos de la liga local.

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Las chances de Álvaro Montero de llegar a Boca Juniors

Sin embargo, Montero no es la única opción para Juan Román Riquelme, presidente del club bonaerense, pues en la mira de la dirigencia están Gerónimo Rulli y Juan Musso, ambos en el fútbol europeo de primer nivel.

Eso sí, el colombiano es sin dudas la opción más real para Boca Juniors, por su cercanía con el fútbol argentino y especialmente porque Riquelme ya ha hablado con Álvaro Montero y ha establecido un contacto directo con él.

No obstante, la operación no es tan sencilla, al menos del lado de su actual equipo, Vélez Sarsfield, que está cerca de ejecutar su opción de compra. Vale la pena recordar que los derechos deportivos del arquero le pertenecen a Millonarios.

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Álvaro Montero en el Mundial 2026

En caso de que Vélez adquiera los derechos deportivos de Álvaro Montero, la negociación de Boca ya no sería con Millos, sino con el Fortín. En ese escenario, habría que esperar a ver cuáles serían las condiciones para negociar.

Por el momento, Montero sigue concentrado con la selección de Colombia en la Copa del Mundo 2026. Antes del primer partido contra Uzbekistán, se le vio muy emocionado y llorando, cantando las estrofas del himno nacional.

Ahora, se prepara para el duelo frente a Portugal por el liderato del grupo K del Mundial 2026. Aunque el arquero titular es Camilo Vargas, el guajiro se mantiene en punta de pies por si llega el momento de debutar en la cita orbital.

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