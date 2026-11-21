Édgar Rentería: el niño de Barranquilla que conquistó las Grandes Ligas

Antes de convertirse en una leyenda del béisbol, Édgar Rentería recogía pelotas afuera de un estadio en Barranquilla para venderlas y comprarse algo de comer. Perdió a su padre cuando apenas tenía un año y creció en una familia de ocho hermanos, sostenida por el esfuerzo de su madre. Nadie imaginaba que aquel niño terminaría protagonizando dos de los momentos más importantes en la historia de las Grandes Ligas. Campeón de dos Series Mundiales, cinco veces elegido al Juego de las Estrellas y ganador de tres reconocimientos a El Deportista del Año de El Espectador, Rentería escribió una de las historias más extraordinarias del deporte colombiano.