Édgar Rentería recibió homenaje histórico: Salón de la Fama en los Cardenales

El béisbol colombiano celebra un nuevo hito en su historia. El pasado fin de semana, Édgar Rentería, uno de los peloteros más emblemáticos del país, fue exaltado al Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis, organización en la que brilló entre 1999 y 2004 y con la que dejó una huella imborrable en las Grandes Ligas.

Nacido en Barranquilla el 7 de agosto de 1976, con raíces familiares en Chocó y Bolívar, Rentería disputó 16 temporadas en la MLB con siete franquicias distintas, pero fue con los Cardenales donde alcanzó algunos de los mayores logros de su carrera. En 2003 firmó una de las mejores campañas de la historia de la franquicia para un campo corto, con un promedio de bateo de .330, 47 dobles, 100 impulsadas y 96 anotadas en 157 juegos.

El colombiano dejó números que lo consolidan como referente en San Luis: segundo para corto con más jonrones (71) y bases robadas (148), además de ubicarse entre los mejores en promedio de bateo, sencillos y extrabases. A ello se suma un registro inédito: es el único jugador de los Cardenales que consiguió, en dos temporadas distintas (2002 y 2003), el Guante de Oro y el Bate de Plata de manera simultánea.

Su impacto también se vio reflejado en las vitrinas personales. Rentería fue convocado tres veces al Juego de Estrellas con la camiseta de San Luis (2000, 2003 y 2004) y obtuvo tres Bates de Plata en la posición de campo corto (2000, 2003 y 2004). Además, integró el equipo que disputó la Serie Mundial de 2004 frente a los Medias Rojas de Boston, en la que registró un promedio de bateo de .333.

La distinción llega acompañada de otro gesto histórico: los Cardenales anunciaron que retirarán el número 3 que utilizó Rentería durante su estadía en la organización, un homenaje reservado solo para las grandes leyendas.

