Final Liga Femenina BetPlay 2025: fechas, horarios y dónde ver Santa Fe vs. Cali

El fútbol femenino colombiano se prepara para un nuevo capítulo de uno de sus duelos más intensos en su historia reciente. Independiente Santa Fe y Deportivo Cali volverán a medirse en la final de la Liga BetPlay 2025, un enfrentamiento que ya se convirtió en clásico de esta competencia.

La Dimayor confirmó que la serie se disputará el domingo 14 de septiembre en El Campín (5:00 p.m.) y el 21 de septiembre en Palmaseca (5:00 p.m.), con transmisión por Win Sports y Señal Colombia.

La rivalidad entre bogotanas y caleñas no es nueva: esta será la tercera vez que definen el título en un escenario decisivo. En las dos ocasiones anteriores, Cali salió victorioso y levantó sus dos estrellas tras superar a las ‘leonas’. En 2021 lo hizo con un marcador global de 6-3, y en 2024 volvió a imponerse 3-1.

Con ese historial, las ‘azucareras’ llegan con la ilusión de conseguir su tercera corona, pero Santa Fe, pionero del fútbol femenino en Colombia, tendrá la oportunidad de romper la racha y cobrarse revancha ante el rival que más lo ha castigado en instancias finales.

La serie promete ser un choque de estilos, con el Cali respaldado en su solidez colectiva y Santa Fe en el ímpetu de un plantel que quiere recuperar protagonismo.

La final llega también con el sello del nuevo formato de la liga, que en esta edición consolidó un calendario más competitivo y permitió que los dos equipos con mayor regularidad alcanzaran la definición.

Tanto el club vallecaucano como el bogotano demostraron jerarquía táctica y profundidad en nómina para sostenerse en los primeros lugares.

El ambiente ya comienza a calentarse entre las hinchadas, que recuerdan los antecedentes con intensidad. Cali busca mantener su hegemonía, mientras que Santa Fe espera convertir la tercera final entre ambos en el inicio de un nuevo ciclo dorado.

