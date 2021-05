El lanzador dominicano, que fue elegido como el Jugador Más Valioso de la final de Béisbol local, habló de su primera experiencia, de la remontada de Caimanes, de la participación de la novena de Barranquilla en la Serie del Caribe, del bateador más peligroso, entre otros temas.

Eduar López, cerca de cumplir 26 años, firmado como agente libre internacional por los Ángeles Angels, en 2012, cuando tenía 17 años. En ese equipo jugaban peloteros como Albert Pujols, Mike Trout y Ernesto Frieri (pitcher colombiano).

Estuvo siete años en Ligas Menores y sus números fueron 34 victorias, 25 derrotas. Tuvo una efectividad de 3.50 en casi 500 episodios. En su país natal, hizo parte del equipo Tigres del Licey.

¿Se esperaba ser Jugador Más Valioso en la primera temporada en Colombia?

Uno nunca se espera nada. Esto se lo debo primeramente a Dios, que me dio la oportunidad de estar aquí y al equipo que tuve. De verdad, logré hacer un muy buen trabajo en la final, pero no sabía si me iba a llevar el premio al más valioso. Gracias a Dios lo obtuve.

¿Había recibido ofertas antes para venir a Colombia?

No, este es mi primer año. Yo vengo de una lesión y no estaba jugando. Vine aquí para ver cómo me sentía. Gracias a Dios me sentí bien y con el título se vieron los frutos.

¿En cuál juego creyó en la remontada de Caimanes, en el quinto o sexto?

Para mí en el sexto juego. Me tocó lanzar y ahí tenía más responsabilidad. Al ganar ese juego 6 y venir de un 3-1, voltear la hoja y ponernos 3-3 en la serie, le pusimos más béisbol y pudimos llevarnos el campeonato.

Pusimos de nuestra parte y con ayuda de la gerencia y los managers se logró hacer un buen trabajo.

¿Cuál cree que fue la principal razón de la remontada de Caimanes?

La unión del equipo. En la unión estuvo la fuerza porque después de haber perdido tres juegos, estar 3-1 y empatar la serie 3-3, hay que coger mucha lucha y nosotros siempre le rezamos a Dios y siempre tuvimos la confianza; cuando tú tienes la confianza, todo sale bien.

En los primeros juegos no tuvimos esa confianza. Estábamos desarreglados, pero lo seguimos intentando y logramos la meta.

¿Cuál bateador le pareció más peligroso en Colombia?

Sin duda, el jugador de los Miami Marlins, Harold Ramírez (colombiano), porque es un bateador paciente, siempre espera ese pitcheo al que le va a dar duro, a menos que falle.

Después que pasamos de rivales a compañeros, él me decía: “a mí me gustó batearte a ti, porque es una de esas, fue la línea más dura que di”. Para él fue como un placer darme esa línea a mí.

¿Cómo le ha parecido el nivel del béisbol colombiano?

El nivel es muy bueno, hay muchos jóvenes con mucho talento, de verdad, esta liga a través del tiempo se va a desarrollar mejor y van a tener peloteros mejores de los que tiene ahora, porque el torneo está súper bien, bien organizado.

Tres jugadores colombianos a los que les ve futuro en las grandes ligas.

Luis de Ávila (lanzador), de Caimanes de Barranquilla, y a Reiver Sanmartín (lanzador) y Ronaldo Hernández (receptor), de Tigres de Cartagena.

¿Qué podemos esperar de Caimanes en la Serie del Caribe?

Se pueden esperar muchas cosas. Ahora mismo, tenemos un gran porcentaje de bateadores buenos que corren muy bien las bases. Un ejemplo es Tito Polo, ya que si él se embasa, es una oportunidad para anotar carrera. Además, tenemos bateadores con potencia.

Usted ha pertenecido a los Tigres del Licey en su país natal, en la Serie del Caribe Caimanes enfrentará a las Águilas Cibaeñas. ¿Tiene alguna motivación en especial?

Siempre hay motivación, sin importar contra quien estemos jugando. Son equipos buenos los que van a participar y no nos deben importar nuestros rivales. Debemos tratar de hacer un buen trabajo y dar lo mejor de cada uno.

Pienso que se debe mejorar la defensa y ajustar el roster con los refuerzos para lograr un buen papel en la Serie del Caribe. Anteriormente, jugué con Brayan Pérez, quien fue mi compañero en los Tigres, me parece que es un muchacho con gran energía y un tremendo jugador.

¿Qué le faltó para ser un jugador de Grandes Ligas?

Para llegar a Grandes Ligas me faltó actitud, que no es la misma que tengo ahora. Antes, cuando firmé, era un poco malcriado y con los años he cogido cabeza, me he vuelto más profesional en mi trabajo. Tenía un muy buen brazo y no me daba miedo lanzar, pero no tenía cabeza y eso me atrasó en la rutina para ser un grandes ligas.

*De la Fundación Color de Colombia para El Espectador