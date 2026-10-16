El gimnasio Miguel Hidalgo será el escenario de las competencias que reunirán a destacados boxeadores del continente. En total, estarán en disputa 56 plazas para Lima 2027, distribuidas…

La selección colombiana de boxeo participará del 17 al 25 de octubre en el Campeonato Panamericano Continental Élite, que se disputará en Puebla, México. El certamen representa la primera oportunidad de clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y forma parte del proceso competitivo de la disciplina hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El boxeo colombiano inicia en México su camino hacia los Panamericanos de Lima 2027

El gimnasio Miguel Hidalgo será el escenario de las competencias que reunirán a destacados boxeadores del continente. En total, estarán en disputa 56 plazas para Lima 2027, distribuidas entre las categorías olímpicas. Cada división entregará cuatro cupos, correspondientes al campeón, el subcampeón y los dos deportistas que finalicen en el tercer lugar.

Publicidad

Colombia contará con 14 representantes, siete mujeres y siete hombres. La nómina femenina estará integrada por Yerlin Quiñonez (51 kg), Yeni Arias (54 kg), Rosa Ternera (57 kg), Camila Camilo (60 kg), Claudia Montoya (65 kg), Deyaneira Casas (70 kg) y Luisa Montiel (75 kg), quienes buscarán avanzar en sus respectivas divisiones durante el campeonato continental.

En la rama masculina competirán Juan Devia (55 kg), Duván Zuleta (60 kg), Harold Martínez (65 kg), Alexander Rangel (70 kg), Jonathan Chala (80 kg), Jhojan Caicedo (90 kg) y Juan Patiño (más de 90 kg). El seleccionador Rafael Iznaga, acompañado por los entrenadores José Salina y Carlos Torres, señaló que el objetivo "es lograr la mayor cantidad de cupos para los Panamericanos de Lima 2027″.

Le puede interesar

La participación colombiana cuenta con el respaldo del Ministerio del Deporte, mediante los recursos destinados a la gestión de la Federación Colombiana de Boxeo, cuya inversión este año asciende a 500 millones de pesos. El campeonato será una oportunidad para que la delegación avance en sus objetivos de clasificación dentro del actual ciclo olímpico.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador