 

Publicidad

El boxeo colombiano inicia en México su camino hacia los Panamericanos de Lima 2027

La delegación nacional, integrada por siete mujeres y siete hombres, competirá del 17 al 25 de octubre en la ciudad de Puebla.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Deportes
El boxeo colombiano inicia en México su camino hacia los Panamericanos de Lima 2027
El boxeo colombiano inicia en México su camino hacia los Panamericanos de Lima 2027

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

La selección colombiana de boxeo participará del 17 al 25 de octubre en el Campeonato Panamericano Continental Élite, que se disputará en Puebla, México. El certamen representa la primera oportunidad de clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y forma parte del proceso competitivo de la disciplina hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El gimnasio Miguel Hidalgo será el escenario de las competencias que reunirán a destacados boxeadores del continente. En total, estarán en disputa 56 plazas para Lima 2027, distribuidas entre las categorías olímpicas. Cada división entregará cuatro cupos, correspondientes al campeón, el subcampeón y los dos deportistas que finalicen en el tercer lugar.

Colombia contará con 14 representantes, siete mujeres y siete hombres. La nómina femenina estará integrada por Yerlin Quiñonez (51 kg), Yeni Arias (54 kg), Rosa Ternera (57 kg), Camila Camilo (60 kg), Claudia Montoya (65 kg), Deyaneira Casas (70 kg) y Luisa Montiel (75 kg), quienes buscarán avanzar en sus respectivas divisiones durante el campeonato continental.

En la rama masculina competirán Juan Devia (55 kg), Duván Zuleta (60 kg), Harold Martínez (65 kg), Alexander Rangel (70 kg), Jonathan Chala (80 kg), Jhojan Caicedo (90 kg) y Juan Patiño (más de 90 kg). El seleccionador Rafael Iznaga, acompañado por los entrenadores José Salina y Carlos Torres, señaló que el objetivo "es lograr la mayor cantidad de cupos para los Panamericanos de Lima 2027″.

Le puede interesar

La participación colombiana cuenta con el respaldo del Ministerio del Deporte, mediante los recursos destinados a la gestión de la Federación Colombiana de Boxeo, cuya inversión este año asciende a 500 millones de pesos. El campeonato será una oportunidad para que la delegación avance en sus objetivos de clasificación dentro del actual ciclo olímpico.

Siga a la nueva version digital de la sección deportiva de El Espectador.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Boxing

Campeonato Panamericano Continental Élite

Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Lima 2027

Ministerio del Deporte

Panamericanos de Lima 2027

Puebla

Rafael Iznaga

Selección colombiana de boxeo
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido