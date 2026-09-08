El colombiano Christian González, de los Patriots, será el esquinero mejor pago de la NFL

El esquinero Christian González, figura de los New England Patriots. Foto: NFL

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Christian González firmó un contrato récord con los New England Patriots. El esquinero de raíces colombianas y la franquicia llegaron a un acuerdo para extender su vínculo por cuatro años y 135 millones de dólares, con 102 millones garantizados. El pacto se concretó apenas unos días antes del inicio de la temporada 2026 de la NFL.

Con este acuerdo, González se convierte en el esquinero mejor pagado en la historia de la National Football League (NFL), con un promedio anual de 33,75 millones de dólares. La extensión ratifica su rol dentro de una de las franquicias más emblemáticas de este deporte y pone fin a un periodo de incertidumbre que llegó a generar cierto dramatismo en las últimas semanas, cuando las negociaciones parecían estancadas.

González nació el 28 de junio de 2002 en Carrollton, Texas, y es hijo de Héctor González, un exbasquetbolista oriundo de Cali. Esa herencia deportiva también está presente en sus hermanas, entre ellas Melissa González, atleta que representó a Colombia en los 400 metros de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

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El jugador fue seleccionado por los Patriots en la primera ronda del Draft de 2023, con el puesto 17, después de destacarse en las universidades de Colorado y Oregon. Desde su llegada a Nueva Inglaterra se convirtió en una de las grandes promesas entre los defensivos secundarios de la liga y, pese a una lesión que limitó su temporada de novato, rápidamente confirmó las expectativas.

Su velocidad, capacidad atlética, lectura del juego y una envergadura de 1,88 metros lo convierten en un esquinero de enorme proyección. Su crecimiento alcanzó otro nivel durante la temporada 2025, cuando fue elegido al Pro Bowl y tuvo un papel determinante en la campaña que llevó a los Patriots hasta el Super Bowl LX.

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En los playoffs registró una intercepción, una captura, un balón suelto forzado y siete pases defendidos en cuatro partidos, además de protagonizar una actuación destacada en la gran final frente a los Seattle Seahawks. Evitó dos posibles touchdowns, pero Nueva Inglaterra perdió de todos modos.

Ahora, con apenas 24 años, González queda ligado a los Patriots a largo plazo y como uno de los grandes referentes defensivos de la franquicia. El nuevo contrato no solo reconoce su evolución desde aquella selección en el Draft de 2023, sino que también confirma la apuesta por un jugador de raíces colombianas que ya consiguió hacerse un lugar entre la élite de la NFL.

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