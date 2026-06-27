El colombiano David Alonso logró su segunda pole position consecutiva en Moto2

David Alonso del Aspar Team en el podio final del Gran Premio de República Checa 2026 de Moto2. Foto: EFE - MARTIN DIVISEK

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Justo antes de que la selección de Colombia enfrente a Portugal en el último partido del grupo K del Mundial 2026, David Alonso le dio una alegría deportiva al país. El piloto colombo-español de apenas 20 años consiguió su segunda pole position (primer puesto) consecutivo en Moto2.

Este logro se dio en el Gran Premio de Países Bajos, que se celebra en el circuito de Assen, décima fecha del campeonato mundial. Alonso ya había logrado el mejor tiempo en la sesión del viernes 26 de junio de 2026. El piloto del Aspar Team marcó un registro de un minuto, 35 segundos y 236 milésimas.

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Alonso a por la victoria en Moto2

Alberto Ferrández se tuvo que conformar con el segundo lugar, a 171 milésimas. Izán Guevara completó la primera fila y Manuel González, quien lidera la clasificación del Mundial, partirá octavo en busca de un mejor día.

Esta nueva pole position de David Alonso se une a la que consiguió la semana pasada en el Gran Premio de República Checa. No obstante, Alonso no pudo traducir esa primera plaza en victoria, pues terminó en el segundo puesto.

Ahora, David intentará no repetir esa historia este domingo. Hasta ahora, aquel éxito de Hungría en 2025 sigue siendo el único del colombiano en Moto2. Sin embargo, ahora la oportunidad de consagrarse en la catedral del motociclismo es enorme.

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