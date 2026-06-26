El colombiano Javier Blair Reyes vuelve en la UFC: hora, rival y dónde ver la pelea

Javier Blair Reyes regresa al octágono tras un exitoso debut y se medirá con el experimentado australiano Kaan Ofli en una pelea que puede impulsar su nombre dentro de la UFC. Foto: Camilo Andrés Suárez Riaño

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Después de un estreno soñado en la mayor organización de artes marciales mixtas del mundo, Javier Blair Reyes tendrá una nueva oportunidad para consolidarse en la UFC. El peleador bogotano regresará este sábado 27 de junio al octágono durante el UFC Fight Night que se realizará en Bakú, Azerbaiyán, donde enfrentará al australiano Kaan Ofli en un combate que puede marcar un paso importante en su carrera.

Reyes es actualmente el único representante de Colombia en la Ultimate Fight Championship (UFC) y llega motivado tras un exitoso debut el pasado 28 de febrero, cuando derrotó al brasileño Douglas Silva de Andrade por nocaut técnico. Ahora buscará extender ese buen momento frente a un rival con mayor recorrido dentro de la compañía.

Un presente que ilusiona a Colombia

A sus 32 años, el peleador nacido en Bogotá atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria profesional. Su estilo freestyle, combinado con un sólido trabajo en el piso, un buen desplazamiento, rapidez en el boxeo y una destacada defensa contra los derribos, le ha permitido construir un registro de 23 victorias y apenas 5 derrotas tras más de 17 años de carrera.

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Además, sus resultados recientes respaldan ese gran momento. En sus últimas cinco presentaciones únicamente sufrió una derrota, la cual llegó por decisión unánime. En las otras cuatro peleas consiguió imponerse con autoridad gracias a tres nocauts y una victoria por sumisión, mostrando diferentes recursos para terminar los combates antes del límite.

Kaan Ofli, una prueba de experiencia

Enfrente estará el australiano Kaan Ofli, un peleador con más experiencia dentro de la UFC y un récord profesional de 14 triunfos y 5 derrotas.

Para Blair Reyes, este combate representa una oportunidad ideal para seguir construyendo su nombre dentro de la organización. Aunque reconoce la trayectoria de su rival, considera que atraviesa el mejor estado de forma de toda su carrera y confía en imponer sus condiciones dentro de la jaula.

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"Sé que es un rival duro y lo respeto mucho. Mi manera de respetar a los rivales es entrenando al máximo y buscando noquearlos lo más rápido posible. Pero, sinceramente, he enfrentado todo tipo de oponentes. Strikers, grapplers, de todo. No siento que tenga algo que no haya visto antes. He vencido a peleadores más fuertes y con más experiencia. Creo que simplemente es repetir la historia“, aseguró el colombiano en declaraciones a El Nuevo Herald.

Hora y dónde ver la pelea de Javier Blair Reyes

El combate entre Javier Blair Reyes y Kaan Ofli se disputará este sábado 27 de junio. La cartelera comenzará a las 8:00 de la mañana, hora de Colombia, mientras que la pelea del colombiano está programada desde las 9:00 a.m.

La jornada del UFC Fight Night también contará con la participación de destacados artistas marciales como Shara Magumedov, Rafael Fiziev y Manuel Torres. Toda la cartelera, incluido el combate del representante colombiano, podrá verse a través de Paramount+.

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