Así quedó el grupo I del Mundial 2026 tras la última fecha: Francia 4-1 Noruega

Desiré Doué celebra el último gol de Francia en la goleada 4-1 de la selección gala contra Noruega en el último partido del grupo I de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. Foto: EFE - GREG M. COOPER

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Muy efímera fue la emoción en la definición del grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Lo que se había vendido como un partido parejo entre Francia y Noruega terminó siendo una exhibición más de los subcampeones del mundo. Un espectáculo galo que terminó en una goleada en contra del elenco vikingo.

En el otro partido tampoco hubo paridad. Senegal aprovechó el hombre de menos de Irak y le propinó una manita (5-0), que lo pone a soñar con ser un mejor tercero. No obstante, el panorama no es alentador, pues todo parece indicar que con tres puntos será muy difícil ser uno de los clasificados.

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Francia 4-1 Noruega

Lejos de conformarse con el empate que lo dejaba como líder del grupo, Francia salió a arrollar a Noruega. Apenas a los 25 segundos de partido, Kylian Mbappé estrelló un balón en el palo, lo que sería un presagio de lo que vendría en el juego.

En el 6′, Ousmane Dembélé, a pase de Mbappé, anotó en el borde del área el 1-0. Una confección de gol que se repitió en el 2-0. Y aunque Noruega reaccionó con un gol casi de inmediato, Francia anotó rápidamente el 3-1.

En el segundo tiempo, el partido bajó de ritmo y a pesar del penal que tuvieron a su favor los noruegos, la victoria gala nunca estuvo en duda. Incluso las estrellas de Deschamps se dieron el lujo de anotar un cuarto gol.

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Senegal 5-0 Irak

Con la necesidad de marcar muchos goles, apenas en el minuto cuatro Senegal se puso al frente en el marcador. Además, menos de 10 minutos después, Irak perdió a uno de sus jugadores por expulsión, haciendo todo más difícil.

Sin embargo, y a pesar de su superioridad numérica y futbolística, los senegaleses no pudieron anotar más goles en el primer tiempo. Algo que cambió de pies a cabeza en la parte complementaria en Toronto.

Los Leones de Teranga le endosaron cuatro goles más a Irak para dejar el partido 5-0 a su favor. Eso sí, con apenas tres puntos y diferencia de gol de +2, tendrán que esperar la definición de todos los grupos para saber si son acreedores de uno de los cupos como mejor tercero a los 16avos de final.

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Tabla final del grupo I del Mundial 2026

Selección PTS PJ DG 1 Francia 9 3 +8 2 Noruega 6 3 +1 3 Senegal 3 3 +2 4 Irak 0 3 -11

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