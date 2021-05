El coronavirus no deja en paz al deporte

Fue la final mundial de la Copa Davis y está en peligro la temporada de la NBA. El rebrote del COVID-19 en Europa amenaza muchos otros eventos.

Si el curso de los hechos hubiera continuado con normalidad, ya hoy tendríamos el resultado de los primeros partidos de la selección de Colombia en la eliminatoria mundialista camino a Catar 2022. Estaríamos en plena Copa América, programada del 11 de junio al 11 de julio, en nuestro país y Argentina, pero debió aplazarse, como la mayoría de los acontecimientos deportivos en el mundo, por la pandemia del nuevo coronavirus.

Las primeras dos jornadas fueron reprogramadas para septiembre y, según confirmó la FIFA el jueves, mismo día en el que se conoció que Colombia no sería la sede del Mundial Femenino 2023, eso, por ahora, no cambiará. No obstante, el primer compromiso del combinado nacional sería en Barranquilla, la segunda ciudad del país más afectada por el COVID-19 y con porcentaje alto de crecimiento en número de casos en las últimas semanas.

“Con la foto de hoy, es un imposible. Si seguimos creciendo así, será un imposible. No podemos promover ese tipo de eventos masivos exponiendo a nuestra gente. Sin embargo, esto (la pandemia) cambia todos los días. Ahora es muy difícil hacer planes a mediano y largo plazo, porque esto va cambiando todos los días”, advirtió Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico.

Y es que el planeta atraviesa una época de rebrote del virus y las prácticas deportivas no son ajenas a él. Tanto así, que este viernes se conoció el aplazamiento de las fases finales de la Copa Davis y la Fed Cup, ante la incertidumbre sobre la situación sanitaria global. La fase final de la Davis, en la que participará Colombia, prevista del 23 al 29 de noviembre en Madrid, se disputará finalmente en la semana del 22 de noviembre de 2021 en la capital española. La Fed Cup, versión femenina de la Davis, que debía tener lugar en abril en Budapest, está fijada ahora del 13 al 18 de abril de 2021 en la capital húngara.

Por su parte, el mejor baloncesto del mundo tampoco está exento de las nuevas consecuencias generadas por la pandemia. Un total de 16 jugadores de la NBA dieron positivo por coronavirus en las 302 pruebas aplicadas el pasado martes, dentro de los preparativos para reanudar la temporada el 30 de julio en Disney World, Orlando, informó este viernes la Liga.

“En las pruebas realizadas a 302 jugadores de la NBA el 23 de junio, 16 jugadores han dado positivo por coronavirus. Cualquier jugador que dé positivo permanecerá en autoaislamiento hasta que satisfaga los protocolos de salud pública para descontinuar el aislamiento y haya sido autorizado por un médico”, manifestó la NBA en un comunicado, en el que no ofreció identidades de los basquetbolistas que contrajeron el virus.

Durante la semana, algunos jugadores han dado a conocer que dieron positivo en las pruebas, como el base Malcolm Brogdon (Indiana Pacers) y tres miembros de los Sacramento Kings: Buddy Hield, Jabari Parker y Alex Len. También se conoció que el pívot serbio Nikola Jokic, estrella de los Denver Nuggets, dio positivo en un control la semana pasada en Serbia.

Además, las reuniones de París (Francia) y Eugene (Estados Unidos), de la prestigiosa Liga de Diamante de Atletismo, fueron canceladas también este viernes debido a las repercusiones de la pandemia, sumándose a las paradas de Rabat y Londres. El calendario establecía que el circuito tendría que comenzar el 14 de agosto en Mónaco, pero todas las fechas deberán ser reprogramadas. Falta tiempo para que el deporte se reponga del caos causado por el coronavirus.