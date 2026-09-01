El Nico Open 2026 reunirá en Colombia a las futuras estrellas del golf mundial

Nicolás Echavarría, golfista colombiano que participa en el circuito del PGA Tour. Foto: Nico Open

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Antioquia será nuevamente escenario del Nico Open, torneo de golf junior que llegará a su cuarta edición y que se ha consolidado como uno de los eventos más importantes de la región para los jóvenes talentos de este deporte.

El campeonato se llevará a cabo en el Club Campestre de Llanogrande, donde este año se darán cita jugadores de más de 20 países, entre ellos Estados Unidos, Chile, Puerto Rico y Nicaragua, lo que refleja el crecimiento del evento.

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Para 2026, el torneo reunirá a jugadores en las categorías de damas y caballeros, entre los 12 y 19 años. Entre los participantes destacados estará Lunden Sterline, jugadora comprometida para 2027 con la Universidad de Auburn y actual campeona nacional de la NCAA.

Martín Ramírez y Mariana Beltrán, campeones de la edición 2025, también estarán presentes en la capital antioqueña. La programación comenzará el jueves 10 con una ronda de práctica y el Junior-AM, además de la inauguración oficial.

El viernes 11 se disputará la primera ronda de competencia y el sábado 12 se realizará la segunda jornada, acompañada de actividades con medios de comunicación y una clínica de Nico Echavarría.

Finalmente, el domingo 13 de septiembre se llevará a cabo la ronda final del torneo y la ceremonia de premiación de los ganadores. Todo esto cerrando un evento que marca un hito importante del golf colombiano en Medellín.

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