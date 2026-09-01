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El Nico Open 2026 reunirá en Colombia a las futuras estrellas del golf mundial

La cuarta edición del torneo junior se realizará del 10 al 13 de septiembre en el Club Campestre de Llanogrande, Antioquia, con jugadores de 19 países y nuevas experiencias para los aficionados.

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Redacción Deportes
01 de septiembre de 2026 - 06:30 p. m.
Nicolás Echavarría, golfista colombiano que participa en el circuito del PGA Tour.
Nicolás Echavarría, golfista colombiano que participa en el circuito del PGA Tour.
Foto: Nico Open
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Antioquia será nuevamente escenario del Nico Open, torneo de golf junior que llegará a su cuarta edición y que se ha consolidado como uno de los eventos más importantes de la región para los jóvenes talentos de este deporte.

El campeonato se llevará a cabo en el Club Campestre de Llanogrande, donde este año se darán cita jugadores de más de 20 países, entre ellos Estados Unidos, Chile, Puerto Rico y Nicaragua, lo que refleja el crecimiento del evento.

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Para 2026, el torneo reunirá a jugadores en las categorías de damas y caballeros, entre los 12 y 19 años. Entre los participantes destacados estará Lunden Sterline, jugadora comprometida para 2027 con la Universidad de Auburn y actual campeona nacional de la NCAA.

Martín Ramírez y Mariana Beltrán, campeones de la edición 2025, también estarán presentes en la capital antioqueña. La programación comenzará el jueves 10 con una ronda de práctica y el Junior-AM, además de la inauguración oficial.

El viernes 11 se disputará la primera ronda de competencia y el sábado 12 se realizará la segunda jornada, acompañada de actividades con medios de comunicación y una clínica de Nico Echavarría.

Finalmente, el domingo 13 de septiembre se llevará a cabo la ronda final del torneo y la ceremonia de premiación de los ganadores. Todo esto cerrando un evento que marca un hito importante del golf colombiano en Medellín.

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Por Redacción Deportes

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