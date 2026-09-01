Francisco Sanclemente consiguió podio en la Maratón de México: sumó el tercero de 2026

El atleta paralímpico colombiano terminó tercero en la Maratón de Ciudad de México 2026, competencia que ya ganó en tres ocasiones. Foto: Cortesia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Francisco Sanclemente volvió a celebrar un podio en una de las ciudades que más ha marcado su carrera deportiva. El atleta paralímpico colombiano terminó este domingo en el tercer lugar de la categoría masculina de silla de ruedas de la Maratón de la Ciudad de México 2026, una prueba que ya había conquistado en tres ocasiones y en la que nuevamente se mantuvo entre los protagonistas.

El deportista vallecaucano completó los 42,195 kilómetros en 1 hora, 40 minutos y 46 segundos, tras una exigente competencia por las principales avenidas de la capital mexicana, con llegada al emblemático Zócalo.

La victoria fue para el mexicano Gonzalo Valdovinos, quien cruzó la meta con un registro de 1:39:15. El segundo lugar quedó en manos de su compatriota Pedro Gandarilla, con un tiempo de 1:39:50. Sanclemente terminó tercero, a menos de un minuto del segundo puesto.

Le recomendamos leer: Así van los cuadrangulares de la Liga Femenina BetPlay: posiciones y resultados

Una carrera especial para Sanclemente

El resultado tiene un significado particular para el colombiano, debido a la historia que ha construido en la Maratón de Ciudad de México. Sanclemente ya había sido campeón de esta competencia en 2019, 2021 y 2022, resultados que lo consolidaron como uno de los principales atletas en silla de ruedas de la prueba durante los últimos años.

“Ciudad de México ha sido un lugar muy especial en mi carrera. Aquí he ganado, también he vivido momentos difíciles y hoy volver al podio significa mucho. Vine a competir, a exigirme y a representar a Colombia hasta el último metro. Terminar tercero frente a grandes rivales me confirma que seguimos estando en la pelea”, expresó el colombiano.

Aunque en esta oportunidad no pudo repetir el triunfo, Sanclemente volvió a ubicarse entre los mejores de una competencia que conoce bien y en la que ha dejado varios de los capítulos destacados de su trayectoria.

Sanclemente mantiene su regularidad en 2026

El podio conseguido en México también se suma a una temporada internacional en la que el atleta colombiano ha mantenido una presencia constante entre los primeros lugares.

En marzo consiguió el segundo puesto en la Maratón de Los Ángeles, mientras que en junio volvió a imponerse en la Grandma’s Marathon de Duluth, Estados Unidos, competencia en la que alcanzó su tercer título consecutivo.

Le podría interesar: Los sacrificios y la complicidad de la dinastía Montoya

El colombiano, quien representó a Colombia en los Juegos Paralímpicos de París 2024 y es poseedor del récord suramericano de maratón en silla de ruedas, continúa así acumulando actuaciones internacionales.

Después de cruzar la meta en el Zócalo, Sanclemente reconoció que el objetivo inicial era quedarse con la victoria, pero también destacó el valor de seguir construyendo su temporada a partir de cada resultado.

“Uno siempre quiere ganar, y yo vine buscando ganar. Pero el deporte también consiste en saber reconocer cada resultado y seguir construyendo. Hoy me llevo un podio, pero sobre todo motivación y la certeza de que todavía podemos seguir mejorando. Mientras exista una meta delante de mí, voy a seguir empujando”, afirmó.

Podio de la Maratón de Ciudad de México 2026

🥇 Gonzalo Valdovinos González 🇲🇽 – 1:39:15

🥈 Pedro Gandarilla Fernández 🇲🇽 – 1:39:50

🥉 Francisco Sanclemente 🇨🇴 – 1:40:46

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador