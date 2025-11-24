El pádel crece en Bogotá: Spinpadel abre su sede con torneo y premios millonarios

Imagen de referencia: semifinal masculina de Madrid Premier Pádel con Mike Yanguas y Coki Nieto contra Arturo Coello y Agustín Tapia en el MoviStar Arena de Madrid. Foto: EFE - Borja Sanchez-Trillo

El pádel se consolida como el deporte de raqueta que más crece en Colombia y Bogotá se ha convertido en uno de sus epicentros. Se estima que en el país ya hay alrededor de 30.000 practicantes y cerca de 90 clubes de pádel, cifra que seguirá aumentando con la apertura de nuevos escenarios en 2025.

En este contexto, Spinpadel, el nuevo club integrado al ecosistema fitness de Spinning Center, inaugura su primera sede de pádel en Bogotá, la más grande de la ciudad, con nueve canchas ubicadas en el Centro Comercial San Rafael.

La apertura se celebrará con un torneo de fin de año que repartirá más de 40 millones de pesos en premios, una de las premiaciones más altas del circuito recreativo capitalino.

Del 11 al 14 de diciembre, el torneo reunirá a jugadores principiantes, intermedios y avanzados en categorías masculinas, femeninas y mixtas, con el propósito de ofrecer una competencia de alto nivel en un entorno social, cercano y festivo para cerrar el año.

Un deporte en auge

En los últimos años, el pádel ha dejado de ser una curiosidad para convertirse en un fenómeno deportivo y de negocio. Desde 2021, el número de canchas en Colombia se ha multiplicado varias veces, y solo en 2024 las reservas de deportes de raqueta superaron los $54.000 millones, de los cuales cerca del 93 % provienen del pádel, consolidándolo como el líder en ingresos de este segmento.

Bogotá refleja ese crecimiento acelerado: en cuestión de meses, la ciudad pasó de menos de 20 a más de 30 canchas de pádel, especialmente en la zona norte, muchas de ellas en espacios donde antes predominaba el fútbol 5.

“La mayoría de torneos recreativos ofrecen premios simbólicos. Nosotros quisimos celebrar el nacimiento del club con algo a la altura del momento que vive el pádel: competencia exigente, ambiente social y una premiación que realmente motive a los jugadores, desde el nivel principiante hasta el avanzado”, aseguró Cesar Casallas, CEO y fundador de Spinning Center.

Los premios

Los más de 40 millones de pesos en premios, que combinan efectivo y beneficios en servicios deportivos, se distribuirán entre las diversas categorías, incentivando la participación amplia de la comunidad aficionada.

Con su apertura, Spinpadel se suma a la red de servicios deportivos de Spinning Center, aportando una propuesta que une entrenamiento, bienestar y vida social. El club nace con una visión clara:

Infraestructura moderna con canchas diseñadas para juego intensivo y competencia.

Experiencia social y deportiva : zonas de encuentro, espacios para espectadores y ambiente de comunidad.

Acceso progresivo para jugadores nuevos y experimentados, con escuelas y programas por niveles.

Calendario 2025 con torneos internos, clínicas, ligas corporativas y actividades especiales para integrar a nuevas generaciones de jugadores.

“El pádel es un deporte amable, social e intergeneracional. Queremos que Spinpadel sea el punto de encuentro donde se crucen quienes están empezando, los que vienen de otros deportes de raqueta y los que ya compiten a un nivel alto”, agregó Casallas.

Aunque tradicionalmente diciembre se asociaba con una pausa deportiva, la realidad está cambiando. Cada vez más personas buscan cerrar el año con actividades que combinen bienestar y vida social.

El torneo de inauguración de Spinpadel se plantea como una experiencia integral de fin de año: partidos durante la semana, rondas finales el sábado, activaciones de marca, música y espacios de networking deportivo.

El pádel, un deporte con proyección global

El auge del pádel no es exclusivo de Colombia. A nivel mundial, se calcula que ya hay más de 25–30 millones de jugadores y decenas de miles de pistas, lo que lo posiciona como uno de los deportes de mayor crecimiento en el mundo.

La expansión de clubes y reservas digitales confirma que el fenómeno llegó para quedarse y abre una nueva ventana para la inversión deportiva, el turismo y los eventos especializados.

Con la inauguración de Spinpadel y su torneo de fin de año, Bogotá suma un nuevo escenario a esta tendencia y ofrece a la comunidad aficionada una oportunidad única de competir con una de las premiaciones más atractivas del calendario recreativo.

Datos clave del torneo de inauguración

Fechas: 11, 12, 13 y 14 de diciembre de 2024.

Lugar: Spinpadel – CC San Rafael.

Premiación total: más de 40 millones de pesos en efectivo y beneficios.

Categorías: masculino, femenino y mixtos (varios niveles: principiante, intermedio y avanzado).

Enfoque: torneo recreativo competitivo con ambiente social y experiencias de cierre de año.

Inscripciones: cupos limitados.

