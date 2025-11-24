¡Brillante! Camilo Vera logró doble oro en el Mundial Juvenil de Gimnasia

Camilo Vera, campeón en el Mundial Juvenil de Gimnasia Artística. Foto: FIG

Camilo Vera protagonizó una actuación brillante y valiente en el Campeonato Mundial Juvenil de Gimnasia Artística, que se celebró en Manila, Filipinas, y donde el cucuteño se convirtió en una de las grandes revelaciones del certamen al conquistar dos medallas de oro en barras paralelas y barra fija.

El joven de 18 años, oriundo de la misma ciudad que el medallista olímpico Ángel Barajas, cerró una presentación impecable y demostró que el relevo de la gimnasia colombiana está más vivo que nunca.

Según la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), Vera protagonizó una de las rutinas más espectaculares del campeonato, especialmente en barra fija, donde se atrevió con una combinación Cassina–Kolman y culminó con un double-twisting double layout que lo llevó a la cima con 14.566 puntos, la calificación más alta de toda la competencia masculina.

En barras paralelas, Vera compartió el primer lugar con el japonés Nao Ojima, ambos con 13.833 puntos. El colombiano presentó una rutina audaz, con un poco común doble desmontaje hacia atrás con giro completo, y aunque su dificultad (5.3) fue ligeramente superior a la del nipón, el empate reflejó la excelencia técnica de ambos. El estadounidense Danila Leykin y el chino Yang Lanbin completaron el podio con el bronce.

La jornada también dejó una imagen clara del futuro: Vera, que ya es una figura reconocida en redes sociales por sus entrenamientos y acrobacias, confirmó en Manila que no solo tiene talento, sino también temple.

Las palabras del campeón

“En la clasificación y la final del All-Around no pude hacer la Cassina a Kolman; no me sentí muy cómodo, pero sabía que tenía que hacerlo en esta final para ganar la medalla de oro”, dijo Vera, quien dedicó sus victorias “a Dios, a mi mamá, a toda mi familia, a la gente que quiero y me apoya, a mi entrenador y a todo el cuerpo técnico de mi gimnasio”, según la FIG.

“Sabía de verdad que esa combinación marcaría la diferencia, y sabía que esas dos décimas de dificultad, más la perfección de la combinación, eran lo que me llevaría a la cima”, añadió.

“Estaba muy concentrado. Llevo muchos años trabajando en ello, y me metí de lleno en la energía y la concentración necesarias para realizar la rutina con esa combinación”, agregó.

Una carrera brillante

Pero el Mundial no fue su único logro reciente. El mes anterior, el pupilo del técnico Jairo Ruiz había conquistado siete medallas de oro y una de bronce en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia disputado en Medellín, una antesala perfecta para su consagración en Asia.

Con su doble título mundial, Camilo Vera no solo sigue los pasos de Ángel Barajas, sino que confirma la consolidación de una nueva generación dorada para la gimnasia colombiana.

